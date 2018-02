Kanlarında uyuşturucu, emarelerde parmak izi incelemesi

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek Bin TL için ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlı almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma”, “Alıkoyma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.Ş, Z.K, O.K, 16 yaşındaki B.Ç, O.K, A.S ve 17 yaşındaki S.D aleyhindeki soruşturma derinlemesinde devam ederken, tüm zanlıların tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı...

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün sabahın erken saatlerinden itibaren mahkemede ve mahkeme çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı, mahkeme önünden geçen yolu ise trafiğe kapattı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri mahkeme girişinde ise vatandaşların üstünü detektör cihazları ile aradı.

Olay açığa çıkınca kaçtılar...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21.45 raddelerinde zanlı Nidai Şanlı’nın daha önceden borç para verdiği ve alamadığı Bin TL nakit parayı tahsil etmek amacı ile zanlı Z.K, O.K, B.Ç, O.K, A.S ve S.D ile birlikte Kennedy T. Dede’nin evine gittiklerini anımsattı. Zanlıların, Dede’yi zorla hilafı dışında darp edip apartman önündeki zanlı Z.K’ye ait GU 042 plakalı araçla kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götürdüklerini söyleyen Yahat, zanlıların burada Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olduklarını açıkladı. Yahat, zanlıların olayın hemen ardından olay yerinden ayrılarak zanlı N.Ş’nin evine gittiklerini ve olay esnasında giydikleri kıyafet ve ayakkabıları değiştirdiklerini belirtti. 30 Ocak tarihinde olayın duyulması üzerine zanlı N.Ş’nin yasal olarak, zanlılar O.K, A.S ve S.D’nin ise yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiklerini söyleyen Yahat, zanlı Z.K, O.K ve 16 yaşındaki B.Ç’nin ise 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını anımsattı. Yahat, zanlı A.S’nin ise 31 Ocak tarihinde Pile’de tespit edilerek tutuklandığını, zanlı O.K ve S.D’nin de ayni gün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’na gelerek teslim olduklarını, zanlı Nidai Şanlı’nın ise 3 Şubat tarihinde Akyar Kara Giriş Kapısı’na gelerek polise teslim olduğunu anımsattı.

Zanlıların telefonları mercek altında...

Müfettiş Erkan Yahat, tüm zanlılardan alınan cep telefonları ile ilgili GSM operatörlerine gerekli yazılar yazıldığını ve bir kısım yazıların geldiğini ancak halen 3 yazıya cevap verilmediğini açıkladı. GSM operatörlerinden gelen yazılar içerisinde zanlıların olaydan önce ve sonra birçok kişiler ile görüşme yaptığının tespit edildiğini belirten Yahat, bu şahısların birçoğuna hala daha ulaşılamadığını söyledi. Yahat, zanlılardan alınan cep telefonları içerisinde silinmiş SMS, görüntü veya görüşme olup olmadığı yönünde araştırılma yapılması için konu telefonların PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ifade ederek, incelemelerin halen devam ettiğini belirtti.

Zanlıların kan örnekleri Adli Tıp Kurumunda...

Müfettiş Erkan Yahat, zanlılardan kanlarında uyuşturucu, uyuşturucu olup olmadığının tespiti için kan önekleri alındığını ve alınan kan örneklerinin analiz yapılabilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıkladı. Ayrıca mesele ile ilgili olarak alınan emareler üzerinde zanlılara ait parmak izi olup olmadığı yönünde araştırma yapılabilmesi için bahse konu emarelerin PGM Parmak İzi Şubesi’ne teslim edildiğini belirten Yahat, emarelerin incelemesinin devam ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yahat, tüm zanlıların tutukluluk süresinin 7’şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Polis, video görüntüleri iddialarını mahkemede yalanladı...

Zanlı Z.K avukatı Mustafa Kocatürk, talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmezken, tahkikat subayına bir takım sorular sordu. Avukat Kocatürk, zanlı Z.K’nin, Kennedy Dede’ye karşı herhangi bir fiziki müdahalesi olup olmadığını sorması üzerine tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, Dede’nin kaçırılması esnasında fiziki müdahalede bulunduğunu belirtti. Avukat Kocatürk, mesele ile ilgli olarak herhangi bir video görüntüsünün tespit edilip edilmediğini sorması üzerine tahkikat subayı böyle bir video görüntüsünün olmadığını açıkladı.

Tutukluluk süreleri uzatıldı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Zanlı Z.K’nin halası sinir krizi geçirdi...

Mahkeme tarafından 7’şer gün daha tutukluluk süreleri uzatılan Z.K’nin halası mahkeme çıkışında sinir krizi geçirdi. Mahkeme çıkışında zanlı Z.K, O.K, B.Ç, O.K, A.S ve S.D’nin tutuklu arabasına yerleştirilirken, olayın ‘elebaşı’ olduğu belirtilen zanlı N.Ş ise diğer zanlılardan ayrı tutularak polis aracına yerleştirildiği gözlerden kaçmadı.