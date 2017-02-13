Kaner Duty Free’de “Aşkın Büyüsü”

Ercan Havaalanı'daki Kaner Duty Free’nin çıkış mağazasında 14 Şubat Sevgililer gününe özel hazırlanan tema alanı yolculardan yoğun ilgi görüyor.

Bir evin salonu düşünülerek hazırlanan tema alanında, taş duvarlar, şömine, sevgililer günü özel hediye seçeneklerinin yer aldığı masalar, dev kalpler ve birçok ayrıntı yer alıyor. Yolcular tema alanında bulunan dev kalplerle hatıra fotoğrafı çektirmenin yanı sıra, klasik dutyfree ürünlerinin dışında dünyaca ünlü moda ve aksesuar markalarını sevdiklerine alabiliyor.

Her ay farklı konsepte hazırlanan Kaner Duty Free tema alanı, birçok farklı markaya ev sahipliği yaparken aynı zamanda yolculara seyahat stresinden uzak, keyifli bir alışveriş yaşatıyor.

Sevgililer günü konseptli tema alanı, Şubat ayı boyunca Kaner Duty Free’de yer alarak, yolculara hizmet vermeye devam edecek.