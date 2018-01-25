Desigual’in Yeni Sezonu İçin Kaner Duty Free Barcelona’da Eğitime Katıldı



Uluslararası markaları yolcuları ile buluşturan Kaner Duty Free, Desigual markası tarafından davet edildiği eğitime, markanın Kuzey Kıbrıs temsilcisi olarak katıldı. İspanyol moda markası Desigual’ın yeni yaratıcı direktörü Jean-Paul Goude tarafından hazırlanan ilk kreasyon olan İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonu tanıtımı ve eğitimi Kasım ayında Desigual merkezi Barcelona’da yapıldı.

Desigual mağazalarının bulunduğu ülkelerden temsilcilerin davet edildiği eğitime, markanın Kuzey Kıbrıs temsilcisi Kaner Duty Free adına, Moda-Aksesuar Kategori Koordinatörü Ayşe Onar katıldı. Eğitimin ilk kısmında değişen moda dünyası, müşteri profilleri ve beklentileri ile müşteri deneyimleri üzerinde durulurken, ikinci kısımda da 2018 ilkbahar yaz koleksiyonu detaylı olarak tanıtıldı. Eğitim sonunda, tüm temsilci katılımcıların hazırlamış olduğu kendi ülke mağazalarına yönelik uygulamaları içeren sunumlar arasından sadece 3 sunum seçilerek diğer katılımcılarla paylaşıldı. Sunumu yapan 3 ülke temsilcisinden biri olan Kaner Duty Free de yer alan aktiviteleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Barcelona’daki eğitim ve deneyimler mağaza satış ekibi ile de paylaşıldı. Desigual İlkbahar-Yaz 2018 teması, ürün grupları, temel ürün bilgileri ve koleksiyon detayları yanında markanın genel yapısı ve felsefesi hakkında da bilgiler aktarıldı.

Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Ercan Havalimanı Kaner Duty Free mağazasındaki raflarda yerini alacak Desigual yeni koleksiyonu, markanın DNA’sını yansıtana simetrik tasarımlar ve canlı renkler yanında bir Desigual klasiği haline gelen denim(kot) serisi Exotic Jeans ile de bu yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacak.