Kandovan -İran

700 yıllık tarihi olan Kandovan, Sehend Dağı eteklerinde Doğu Azerbaycan eyaletinin Osku şehristanına bağlı bir köy. Kandovan’ı diğer köylerden ayıran özelliği coğrafyasının doğa harikası olması. Sehend Yanardağı’nın yamacında oluşan jeolojik oluşumdan dolayı meydana gelen tüf tabakasının rüzgâr, yağmur ve diğer doğal olaylarla aşınmasıyla Kandovan gibi bir doğa harikası meydana gelmiş.

DÜNYADA 3 AYNI OLUŞUM

Kandovan, Kapadokya’nın coğrafyasıyla birebir aynı. Kapadokya’da geniş bir alanda oluşan yapı Kandovan’da daha küçük bir alanı kaplıyor. Dünyada bu şekilde bir oluşum 3 yerde var. Bu üç yer, Kapadokya, Kandovan ve Amerika Utah’daki Grand Staircase. Kapadokya ve Kandovan’ı Grand Staircase’den ayıran özelliği Kandovan ve Kapadokya’da yaşam olması. Kandovan’da tıpkı Kapadokya’da olduğu gibi mağaralarda ve dağ yamacına yapılan yapılarda yerel halk yaşıyor.

Yerel halk uzun yıllar önce Kandovan’da mağaralarda yaşamaya başlamış. Evlerin aralarına daracık yollar ve merdivenler yapmış. Zaman ilerledikçe mağaralardaki yaşam dışarılara yapılmış kerpiç evlere dönmüş ve nüfus artmış. Günümüzde turistlerin ilgi göstermesinden dolayı turistik bir yer halini almış ve yapılaşma durdurulmuş.

YÜKLÜ EŞEKLER

Kandovan’a gelip köyün başında araçtan inince kendinizi bu güzel coğrafyanın içinde buluyorsunuz. Yarı Arnavut kaldırımlı, yarı toprak daracık yollarda yamaç boyunca bir aşağı bir yukarı yürüyerek köyün tadını çıkartabilirsiniz. Yürüyüş boyunca karşılaşacağınız yüklü eşekleri görünce şaşırmayın.

Köy içinde yamaç boyunca sokaklarda sürekli tezgâhlar bulunuyor. Bunlarda İran’a özgü elişi, yemek çeşitleri ve hediyelik eşyalar satılıyor. Bunların yanında birkaç ev turistlerin ziyaretine açılmış.

İRAN MİSAFİRPERVERLİĞİ

İran’ın her şehrinde olduğu gibi Kandovan’da da İran misafirperverliğiyle karşılaşıyorsunuz. Özellikle Türk olduğunuzu anladıklarında bu misafirperverlik daha da çok artıyor. Sokaklarda dolaşırken her an büyük bir tebessüm ile sizinle tanışmak, fotoğraf çekinmek ya da bir şey ısmarlamak isteyen kişiler çıkabiliyor.

Kandovan sokaklarında dolaşırken İranlı bir aile ile karşılaştık. Ailenin genç kızı Zahra’nın çok temiz bir Türkçesi var. Bir süre sohbet ettik. Kandovan’a yakın bir yerde oturuyorlarmış. Bizi Evlerine buyur ettiler. Akşam onlarda kalmamızı istediler. Vaktimizin olmadığını Akşam Tahran’a gideceğimizi söyledik. Samimi ve sıcakkanlı aile ile fotoğraflar çekindik. Ülkeden binlerce kilometre uzakta bu kadar sıcak ve içten sohbet için Zahra ve ailesine çok teşekkür ederim.

ULAŞIM

Zahralar’dan ayrılıp Taksici ile sözleştiğimiz yere gidip taksiciyi bulduk. Taksici bize çay ısmarlayacağını söyledi. Ağaçların altında oturup çay içtik. Çay içerken sağdaki soldaki ailelerden yemek için davet aldık. Bütün masalar bize sevgi gösterisinde bulundu.

Tebriz’e 50 km uzaklıkta olan Kandovan’a ulaşım çok rahat. Kandovan’a günde birkaç sefer düzenleyen otobüslerle gidilebileceği gibi taksiyle de ulaşmak mümkün. İran’da taksi ücretleri ucuz. Küçük bir pazarlık ile daha da uygun fiyatlara taksiye binilebiliyor.