Kanatlı, 3. Avrupalılar Forumu’na katılıyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Brüksel’de gerçekleştirilecek 3. Avrupalılar Forumu’na katılıyor.

YKP tarafından verilen bilgiye göre, YKP’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek form kapsamında emek mücadelesinden, ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelerle ilgili çeşitli başlıklar tartışılacak.

Forum, “Dünya yanıyor, demokraside krizin içindeki Avrupa’da yeni meydan okumalar” başlıklı oturumuyla başlayacak.