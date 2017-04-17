“Kanatlarımı Kırsaydık Keşke Anne”  Mağusa’da izleyici ile buluştu     

Bir süre önce yaşamını yitiren Arda Erkan'ın hayatından esinlenerek organize edilen “Kanatlarımı Kırsaydık Keşke Anne” gösterisi Mağusa’da izleyici ile buluştu. Projeyi meydana çıkaran Moda tasarımcısı ve kurgucu Abdullah Öztoprak’ın Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu adına hazırladığı sahne gösterisi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Sahne performansından önce, Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan, uyuşturucu batağına düşen ve çıkmaya çalışan gençlerin hikâyesi “Ben Hangisiyim” adlı kısa filmin gösterimi ardından, yaklaşık 1,5 saat süren gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uyuşturucu ile mücadelenin anlatıldığı sahne gösterisinde Arda Erkan’ın kendi elbiseleri de kullanıldı. Arabası içerisinde hayatını kaybettiği anların canlandırılması ile uzun süre akıllarda kalacak, unutulmayacak muhteşem bir final yaşandı.

“Yarınları kurtarmak için buradayız”

Öztoprak, “Herkese ön yargısız sahip çıkalım. Artık sirenler çok kötü çalıyor... Arda, bir misyon oldu artık ülkemize ve bu odaklı giden yanlış hayatlara artık Arda’nın adıyla yaklaşmak durumundayız. Keşke Ardalar ölmese, keşke bütün sahte kanatlar kırılsa... Biz bütün gençleri kurtarmak için buradayız... Yarınları kurtarmak için buradayız.” dedi. Arda’nın annesine de sahnede çiçek takdimi yapılırken salonda yeniden duygusal bir atmosfer oluştu. Bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.