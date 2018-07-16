Kanat, teklifleri değerlendirecek

Fizik tedavi sürecini tamamlayan oyuncu, bireysel olarak salon ve saha içi antrenmanlarına devam ediyor. Bonservisi elinde olan oyuncunun gelen tekliflere açık olduğu öğrenildi. Deneyimli oyuncunun, bazın takımlardan teklif aldığı ve kısa süre içerisinde kararını vereceği bilgisi edinildi. Deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Lapta formasını terletmişti.