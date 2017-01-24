Ana Sayfa
Arşiv
Adres Kıbrıs
Gaile
Reklam
24 Ocak 2017
Salı
SİM TV
FOTO GALERİ
SIM ANA HABER
KIBRIS MÜZAKERELERİ
ÇEVRE
GÜNEY
EYLEM
SOSYAL MEDYA
BİLİM /TEKNOLOJİ
Kategoriler
Dergiler
Dünya
Güney
Haberler
Kültür & Sanat
Özel Haber
Röportaj
Sektör
Siyaset
Spor
Yaşam
Foto Galeri
BELGELER
Çevre
Eylem
İŞ DÜNYASI
Kıbrıs sorunu
Kültür Sanat
Meclis
Seçim
Siyaset
Spor
YENİDÜZEN
Web TV
Bilim /Teknoloji
Çevre
Eylem
Güney
KIBRIS MÜZAKERELERİ
SIM ANA HABER
Sosyal medya
Diğer
Günün Haberleri
İletişim
Manşetler
Sitene Ekle
Yazarlar
SİM TV
SIM ANA HABER
Kanal Sim canlı yayın
Kanal Sim canlı yayın
Sami Özuslu'nun konuğu, Eğitim Bakanı Özdemir Berova
24 Ocak 2017 Salı 08:56
İzlenme: 225
Etiketler :
eğitim
Benzer Videolar
Erhürman Basın toplantısı
‘SPOR YENİ’ YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Hastanede sürpriz kutlama
Hükümetten beklenen zam gelmedi
İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi’nden barış yürüyüşü
AKINCI: OCAK AYI KIBRIS'IN GELECEĞİ İÇİN HAYATİDİR
ULUÇAY: TC’YLE SAAT FARKI TEKNİK SORUN YARATMAZ
BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE SICAK SAATLER
Trafik kazalarına ÖFKE