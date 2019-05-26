Kan ve doku örneği alındı

Merkezi Cezevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden 27 yaşındaki Mithat Can Çalık’a bugün otopsi yapıldı. Gerçekleşen otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Çalık’tan ölüm nedeninin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Çalık’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.