Coronavirüs salgınını döneminde yeterince kan bağışçısı olmadığı için sıkıntıya düştüklerini belirten Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, kan bağışı ve yeni bağışçıların artması gerektiğine dikkat çekti, bu dönemde yapılan çalışmaları anlattı.

Varoğlu: “Eski bağışçıları toplamanın yanında yeni bağışçılar da kazanma hedefindeyiz. Bu bağlamda Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi’ni oluşturduk. Sağlık Bakanlığı’ndan daha fazla destek görmeyi umuyoruz.”

Fehime ALASYA

Ülkede genel olarak her zaman kan ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, yeterince kan bağışçısı olmadığı için özellikle salgın döneminde sıkıntıya düştüklerini belirtti.

Tedavinin düzenli sürmesi için sadece Thalassemialıların ayda 600 ünite kana ihtiyacı olduğunu anlatan Varoğlu, ülkedeki genel ihtiyacın ayda yaklaşık bin 500 ünite olduğunu fakat böyle bir stokun hiçbir zaman yapılamadığını ifade etti.

Günde 12 veya 13 kişinin kan nakli yaptığına dikkat çeken Varoğlu, bazı kan gruplarında ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Bu bağlamda bağışın ve bağışlıların artmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Salgın döneminde insanlar gelmeye korktu”

Coronavirüs salgınının görüldüğü dönemde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olması nedeniyle vatandaşların kan vermeye gitmekten korktuğunu anlatan Varoğlu, endişe edilmesini gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekti.

Söz konusu durumun kendilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Varoğlu, Kızılay’ın gezici kan bağışı aracıyla belli yerlerde kampanya sürdürüldüğünü söyledi.

Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi kuruldu

Yeni bir birim kurduklarını anlatan Varoğlu, eski bağışçıları toplamanın yanında yeni bağışçılar da kazanma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Varoğlu, bu bağlamda Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi’ni oluşturduklarını kaydederek, Sağlık Bakanlığı’ndan daha fazla destek talebinde bulundu.

“Hedef yeni bağışçılar kazanmak”

Salgın döneminde yaşanan sıkıntılı süreci ve nasıl başa çıktıklarını anlatan Varoğlu, şunları ifade etti:

“Salgın döneminde bağışçılar daha da azaldı, çok ciddi bir kan sıkıntısı oldu. Bu süreçte dernek olarak aramızda örgütlendik, Kızılay’ın da yardımıyla bire bir sosyal medya ortamında kan bağışçısı aradık. Bu yolla salgın dönemini çok da zorda kalmadan atlattık. Belli bölgelere gittik, evde çalıştık, bu yolla büyük aşamada sorunumuzu çözmeye çalıştık

Son bir ayda olumlu bir gelişme olarak dernek, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi’ni oluşturduk. Şu an bu birim aktif çalışıyor.

Bu noktada bir ofis sıkıntımız var. Bu Pandemi döneminde birçok bağışçı olduğunu fakat aranıp uyarmak, yardım istemek açısından yeterli çalışma yapamıyorduk. Bu birimle birlikte özel olarak sadece bir kişi bu konuda bağışçıları arıyor, uyarıyor, kampanyalar düzenliyor.

Amacımız gönüllü kan bağışçıları grubu oluşturmaktır. Her 3, 4 ayda bir bu insanları arıyoruz. Bu birim yaklaşık bir aydır kuruldu, çok olumlu etkisini gördük, bağışçılarımız bu kısa sürede arttı, yine de çok yeterli değil.

İnsanlarda yeteri kadar bilinçli değil. Aslında hedef eski bağışçıları toplamanın yanında yeni bağışçılar da kazanarak bir birim oluşturmaktır.

Sağlık Bakanlığı oluşum aşamasında destek verdiler ama alt yapı ve ofis ile ilgili de desteklerini bekliyoruz.

Bu gayret ve arayış geçmişten günümüze sürekli bizim üzerimizdeydi. Şimdi buna Sağlık Bakanlığını da ortak ettik. Umarım aktif şekilde destek vermeye devam ederler.”

“Kan Bankası Pandemi bölümünden ayrı, korkulacak bir şey yok”

Salgın döneminde insanların kan bankasına gitmeye korktuğunu anlatan Varoğlu, “Bundan hiçbir şüpheleri olmasın, bankamız ayrı yerdedir ve tüm sağlık, güvenlik önlemleri alınmıştır.” şeklinde konuştu.

“Risk grubundayız, ‘idari izin’ talep ettik”

Ülkede Covid-19 vakalarının yeniden görülmeye başladığını anımsatan Varoğlu, salgınında risk grubunda bulunan ve 15 günde bir kan alması gereken thalassemia hastalarının endişeli olduğuna da değindi.

Uluslararası Thalassemia Federasyonu ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın thalassemiayı risk grubunda gösterdiğine değinen Varoğlu, salgın bitene kadar işe gitmemelerinin de önerildiğini anlattı.

Varoğlu, “Bizler de risk grubundayız, bu risk grubundaki arkadaşların ‘idari izinli’ sayılması yönünde talepte bulunduk, cevap bekliyoruz, henüz geri dönüş alamadık.” dedi.