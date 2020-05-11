Kan bağışı için kampanya
Cimnastik Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ve Thalassaemia Derneği işbirliğinde, 14 Mayıs Perşembe günü kan bağış kampanyası düzenleniyor.
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Cimnastik Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ve Thalassaemia Derneği işbirliğinde, 14 Mayıs Perşembe günü kan bağış kampanyası düzenleniyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, thalassaemia hastalarının artan kan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılacak kan bağış kampanyası, 14 Mayıs Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında KKTC Cimnastik Federasyonu önünde yer alacak.
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