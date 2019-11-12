Kamyonun arka kapağı otomobilin üzerine düştü
Dereboyu'nda kamyonun arka kapağı otomobilin üzerine düştü, şans eseri yaralanan olmadı.
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Lefkoşa'da 22:00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Bülent Konyalı yönetimindeki TDB 921 plakalı kamyonun arka kapağı koparak yolun solunda park halinde bulunan KR 001 plakalı aracın üzerine düştü.
Olayda, üzerine kapak düşen araçta hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Olay yerinden kaçan meçhul sürücüsünün kullandığı kamyon terk edilmiş vaziyette Köşklüçiftlik bölgesinde bulundu.
Kamyon sürücüsü 62 yaşındaki Bülent Konyalı’nın kaza anında 163 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.
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