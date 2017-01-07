Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 30 Kasım’da hayata geçirdiği ‘5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonlar’ ile ilgili aldığı ‘saat kuralı’ UYGULANIYOR. Özellikle kamyonların sıklıkla kullandığı Değirmenlik-Girne dağ yolu üzerinde polisler, sabahın erken saatlerinde denetime başlıyor. YENİDÜZEN’den Didem Menteş ve Ayşe Güler sabahın erken saatlerinde dağ yolunda yaşadıklarını ve izlenimlerini yazdı…

Ayşe GÜLER-Didem MENTEŞ

Sabah henüz hava aydınlanmamış, neredeyse ‘zifiri karanlık’ sayılabilecek saatlerde, 7.15’te düştük yollara…

Yüreğimizi kor gibi yakan, trafikte ‘yol güvenliğini’ yeniden gündeme getiren 3 kişiyi kaybettiğimiz feci trafik kazası sonrasında kamyonların ‘saat kuralına’ uyup uymadığını gözlemlemek için Değirmenlik-Girne dağ yoluna doğru koyulduk…

Bir tarafta okula yetişmeye çalışan otobüsler, diğer yanda ise iş telaşında olan yurttaşlar…

Hepsi trafikte, hepsi yollarda…

Lefkoşa’dan Girne dağ yoluna doğru giderken trafikte gözlerimiz kamyon ya da tır arıyor… Ancak ne anayolda ne de dağ yolunda herhangi bir kamyonla karşılaşmamak yüreklerimize su serpiyor…

Demirhan Polis Karakolu devriyede!

Değirmenlik-Girne dağ yoluna doğru giderken, Demirhan yakınlarında bir polis aracıyla karşılaşıyoruz.

Polisler ile kısa bir diyalogun ardından ağır vasıtaları denetimde olduklarını öğreniyor, biz de onlarla birlikte beklemeye başlıyoruz.

Demirhan Polis Karakolu ekipleri, sabah saat 7.30’da denetimlerine başlıyor.

Yürürlüğe giren yeni saat kuralına göre; kamyon ve tır gibi ağır iş vasıtalarının saat 9.00’da kadar yollarda olup olmadığını denetliyor, buna uymadan yola çıkanlara ise ceza kesiyor.

Dünkü denetimde, trafikte sabahki kurala uymayan kamyonlarla karşılaşmayan polis ekiplerinin hiç ceza kesmediği görülüyor.

Taş ocaklarında bekliyorlar

Polis ekiplerinin Değirmenlik-Girne dağ yolu üzerindeki denetimi sürerken, biz de taş ocaklarına doğru yol alıyoruz.

Hava biraz daha aydınlık, ancak yasak halen sürüyor…

Taş ocaklarının olduğu bölgelere geldiğimizde bizi, yasağın bitmesini bekleyen birçok kamyon karşılıyor. Hemen yanlarında ise kamyonların şoförleri…

Kısa bir şaşkınlık, sonrasında sohbet…

Şoförler, kendilerini görüntülediğimizi fark ettiklerinde ilk önce kısa süreli bir şaşkınlık ve panik yaşıyor.

Sonrasında ise ‘yasağa uyuyoruz, bekliyoruz’ diye de bize sesleniyor.

Sohbet etmek için şoförlerin yanlarına gidiyoruz… Aracın içerisindeki bir şoför, ‘yolları da çektiniz’ mi sorusuyla karşılıyor bizi. ‘Çektik’ diye yanıtlıyoruz biz de…

“Yükleri azalttık”

Sabahın erken saatlerinde iş başı yaptıklarını söyleyen şoförler, saat kuralına uyduklarını ifade ediyor.

İsimlerini vermeden YENİDÜZEN’e konuşan şoförler, kamyonda taşıdıkları yükleri azalttıklarını da söylüyor.

“Araçlar değişmeli”

Şoförler, kamyonların eski olmasından da dert yanıyor…

Araçların değişmesi gerektiğini söyleyen şoförler, bu konuda mali desteğin sağlanmasını istiyor.

“Sorun sadece saatle de çözülmez”

Şoförler, sorunların sadece saat düzenlemesi ile çözümleneceğine de inanmıyor.

“Yollarımız oldukça kötü, ilk önce bu konuda adım atılmalı” şeklinde konuşan şoförler, “Her yıl yolların düzelmesi için ciddi mali kaynak yaratılıyor. Bu para nereye gidiyor?” diye de soruyor.

Öte yandan yasağın kalkmasının ardından kamyon şoförleri, yola koyulmak üzere yanımızdan ayrılıyor…

Karar neydi?

7.30-9.00 ile 15.00-16.30 arası YASAK!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Fasıl 83, Umumi Yolları Koruma Yasası’nın 4. maddesinin Karayolları Dairesi Müdürü’ne verdiği yetkiye dayanarak yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmişti.

Buna göre 30 Kasım’dan itibaren Kıbrıs’ın kuzeyinde trafiğe açık tüm yollarda yaz ve kış mesaisinde olmak üzere, mesai başlangıcının bir saat öncesi ile mesai başlangıcının yarım saat sonrasına kadar ve mesai bitiminin yarım saat öncesi ile mesai bitiminin bir saat sonrasına kadar 5000 kg. ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların seyrüseferlerini ve trafikte bulunmalarını yasakladı.

İlk kez A,B,C kategorisi ehliyetine başvuranların ehliyetlendirilmeleri gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi kararlaştırdı.