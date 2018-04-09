Kamyonla araba çarpıştı : 1ÖLÜ!

Ercan -İskele Anayolu üzerinde, Yeniceköy-Serdarlı arasında saat 15:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında LZ 089 plakalı kamyon ile LT 795 plakalı araç çarpıştı. Araç sürücüsü 32 yaşındaki Çağlar Mintaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

09.04.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Çağlar MİNTAŞ (E-32), yönetimindeki LT 795 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Serdarlı köyün yakınlarında yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Dzhelal MEHMED (E-54) yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyon araç ile çarpmışlardır. Kaza sonucu sıkışan her iki araç yolun sağından dışarıya savrulmuşlardır. LT 795 plakalı araç sürücüsü Çağlar MİNTAŞ olay yerinde yaşamını yitirmiş olup, soruşturma devam etmektedir.