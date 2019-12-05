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Kamyon mazot pompası nedir?

Kamyon mazot pompası, depodaki benzini emerek bunu motor kısmına ulaştıran bir alettir. Arabanı çalıştırdığın an, yani motor çalışmaya başladığı andan itibaren mazot pompası çalışmaya başlar yani devreye girer. Kamyon Aksesuarları Sıfır mazot pompası satın alınabileceği gibi ikinci el mazot pompası da satın almak mümkündür.

Kamyon mazot pompası nasıl çalışır, işlevi nedir?

Kamyon mazot pompası nedir, bunu öğrendik. Şimdi mazot pompalarının ne işe yaradığına bir bakalım. Kamyon mazot pompalarının en önemli işlevi benzini eşit şekilde dağıtmak yani benzini motora gönderirken bunu uygun bir zamanlamayla eşit bir şekilde dağıtabilmektir. Kamyon reflektör Benzinin basıncını ve miktarını doğru oranda ayarlayıp bunu motora göndermek mazot pompalarının en önemli işlevlerinden biridir.

Kamyon mazot pompası arızası oldu. Bunu nasıl anlayabiliriz?

Kamyon mazot pompası eğer motorun ihtiyacı olan yakıtı uygun anda motora gönderemezse sorun oluşur ve motor çalışamaz. Bunu şu şekilde anlayabiliriz. Eğer araç zor çalışıyorsa, araç tekliyorsa ve araç stop ettiyse bu motorda bir sorunun olduğunu gösterir. Böyle bir sorun olduğunda aracın yüksek hızlara çıkamadığını da görürüz. Son olarak şunu söyleyebiliriz ki, böyle bir durumla karşılaşan sevgili okurlarımızın unutmaması gerekiyor ki bu ihmale gelmeyecek bir durumdur ve hemen en yakın yetkili servise gidilmesi gerekir. Kamyon Paçalık çamurluk paspası konusunda da destek alabilirsiniz.

Kamyon mazot pompası fiyatları ne kadardır?

Kamyon mazot pompalarının fiyat seçeneği çoktur. Herkes kendi bütçesine göre seçim yapabilir. Mazot pompalarının fiyatı 65 tl de olabilir, 150 tl civarında da olabilir. 150 tl ve 350 tl civarında da mazot pompaları bulmak mümkündür. Hatta 500 tl ve 1.000 tl civarında bile mazot pompaları satılmaktadır. Bu fiyatlar 3.000 tl, 5.000 tl, 9.000 tl ve 13.000 tl civarına kadar bile çıkabilmektedir. Çok çeşitli fiyat seçeneklerini göz önünde bulundurursak, her bütçeden kesimin alabileceği kamyon mazot pompaları bulabilmek mümkündür.