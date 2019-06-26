Kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü

Ötüken köyü girişinde kamyon ve salon aracın çarpışması sonucu 47 yaşındaki Nefi Yazıcı hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından kamyon sürücüsü 38 yaşındaki Orun Cumayev tutuklanırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 16.30'da meydana geldi.

Kaza, Ötüken köyü girişinde, Orun Cumayev (E-38), yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpışması sonucu yaşandı.

Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi.