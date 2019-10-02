Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Pamuklu - Çayırova anayolunda bugün saat 16.45 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Pamuklu - Çayırova anayolunda bugün saat 16.45 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kyretev SERHII (E -37) yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel TERÜN (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev SERHII Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, kaza
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