Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Pamuklu - Çayırova anayolunda bugün saat 16.45 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kyretev SERHII (E -37) yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel TERÜN (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev SERHII Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.