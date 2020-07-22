Kamuya işi düşen yandı

SİGORTALARDA İZDİHAM… Sigortalarda "prim ödeme günü"nün 20 Temmuz tarihine denk gelmesi nedeniyle vatandaş dün daireye akın etti. Salgın nedeniyle daireye tek tek alınan vatandaş kavurucu sıcakta saatlerce bekledi.

AVSEVEN: “FİZİKİ KOŞULLAR YETERSİZ”… Sıcağın altında saatlerce beklemek zorunda kalan yurttaşlar uygulamaya isyan ederken, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, dairenin ve fiziki koşulların yetersiz oluşunu dile getirdi.

ARAÇ MUAYENDE TRAFİK ALTÜST… Aracı cezaya düşmüş, aracının muayenesi gelmiş birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde Sanayi Bölgesi'ne akın etti. Araçların trafiği kilitlediği yolda sürücüler oluşan kuyruğu protesto etmek için kornolara asıldı.

Devrim DEMİR

Kamu kurumlarında yavaş süren işlemler işi devlete düşen yurttaşın gününü zehir ediyor. Sosyal Sigortalar Dairesi ve Araç Muayene'de dün yaşanan kalabalık dün vatandaşı gerdi. Sigortalarda prim ödeme gününün 20 Temmuz tarihine denk gelmesi nedeniyle vatandaş dün daireye akın etti.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde daireye sıra numarası ile tek tek alınan vatandaşlar, saatlerce daire önünde bekledi. Kalabalık ve sıcak vatandaşı gerdi. YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, uygulamanın yanlış olduğunu onca insanın her ay bu eziyete maruz kaldığını ifade etti.

Sosyal Sigortalar Müdürü Ayşe Avseven ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, prim ödeme gününün 20 Temmuz tatil gününe denk geldiğini, sistemde birçok ödeme seçeneği ve kolaylık olmasına rağmen vatandaşın daireye gitmeyi tercih ettiğini söyledi.

Avseven, dairenin birçok detaylı iş bölümü olduğunu fiziki yapısının da koşulların da yetersiz kaldığını kaydetti.

Araç Muayene Şubesi'nde de dün aşırı yoğunluk vardı. İşlem yaptırmak için sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ne giden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Alınan salgın tedbirleri çerçevesinde ödeme ve işle yaptırmak için Sosyal Sigortalar Dairesi'ne giden vatandaşlar kapı önünde saatlerce bekledi. İşlem yaptırmak için kapıdaki görevliden sıra numarası alan vatandaşlar saatlerce kavurucu sıcakta bekledi. Vatandaşlar ellerine verilen sıra numaraları ile kapı yanına ve buldukları gölge bir yere sığınarak bekledi.

Vatandaş uygulamaya sitem etti…

Sosyal Sigorta Dairesinde dün sıcak altında saatlerce bekleyen vatandaşlar uygulamaya sitem etti.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, internet üzerinden işlem yapılabileceğini ancak birçoğunun bu uygulamayı kullanamadığı için sabahın erken saatlerinde daireye gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

İşlem yaptırmak için sabahın erken saatlerinde sıra numarası almak için daireye akın ettiklerini kaydeden vatandaşlar, kavurucu sıcaklarda bekletildiklerini ve bu sistemin hiçbir yerde olmadığını savundu.

Araç muayenede kargaşa...

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde Sosyal Sigorta Dairesinde yaşanan izdiham, Sanayi bölgesinde hizmet veren Araç Muayene Şubesi’nde de yaşandı. Aracı cezaya düşmüş, aracının muayenesi gelmiş birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde Sanayi bölgesine akın etti. İşlem yaptırmak için uzun araç kuyruklarına takılan vatandaşlar yolu kullanan başka araç sürücülerinin de geçişini engelledi. Araçların trafiği kilitlediği yolda sürücüler oluşan kuyruğu protesto etmek için kornolara asıldı.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, Sanayi Bölgesinde hizmet veren Araç Muayene Şubesi’nde personel yetersizliği olduğu öğrenildi. Ülkede giderek artan araç sayısının da personele ciddi bir yük olduğu ifade edildi.

Kargaşaya neden olan uzun araç kuyruklarında işlem yapmak için vatandaşlar saat 14.30’a kadar bekledi. Birçok vatandaş ise işlem yaptıramadan ayrılmak zorunda kaldı.

VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ?

Fikret Evci: “Elimiz mahkûm “

“Ortada yaşanan bir salgın varken alınan tedbirler doğrudur. Yapacak bir şey yok elimiz mahkûm beklemek zorunda bırakılıyoruz. Kimse beklemek istemez ben de onlardan biriyim. İşimizi yapalım sıkıntısız ayrılalım diye sabahın erken saatlerinde geldim ancak kuyruğa bakıldığında uzun saatler beklemek zorundayım”

İbrahim Şanverdi: “Bu uygulamayı vatandaş hak etmez ”

“İşlerimi yapmak için işimi bıraktım daireye geldim. Burada bir izdiham var, sağlık için alınan tedbirler var herkesin mesafe kuralına uyması beklenirken, burada bir yığılma kaçınılmazdır. Sadece bu daire için değil, tüm dairelerde yapılan bu uygulamayı vatandaş hak etmez. Elimiz mahkûm beklemek zorundayız.”

Mehmet Hakan: “Daha iyi koşullarda hizmet almayı bekliyoruz”

“Hava çok sıcak alınan tedbirleri anlıyorum. Ama kapı önünde bekleyen onca insanı düşünen kimse yok. Kapı önünde bekletilmek doğru bir uygulama değildir, aramızda yaşlı insanlar, çocuğu ile gelmek zorunda olanlar var. Daha iyi koşullarda hizmet almayı bekliyoruz.”

İbrahim Halil Uçar: “Kapıda bekletilmek zorunda mıyız?”

“Bu uygulama olmaz. Öğle saat 12 gibi vezneler kapanır, bu kadar insan sıcak altında beklemesin diye sabahın erken saatlerinde daire önüne geldi bekliyor. Verilen sıra numaralarına bakıldığında, bugün işlemimi yapıp yapmayacağımdan emin değilim. İnternet üzerinden işlem yapılacağı söyleniyor, herkes o sistemi kullanamaz. İnternet kullanmayıp sabahın erken saatlerinde daireye gelenler kapıda bekletilmek zorun damı?”

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven:

“Personelin iş yükü, vatandaşın haklı gerginliği gün içinde istenmeyen sorunlara neden oluyor”

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, prim ödeme gününün 20 Temmuz tatil gününe denk geldiğini, sistemde birçok ödeme seçeneği ve kolaylık olmasına rağmen vatandaşın daireye gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Avseven, dairenin birçok detaylı iş bölümü olduğunu fiziki yapısının da koşulların da yetersiz kaldığını kaydetti. Avseven, Sigortalar Dairesinin vatandaşlara birçok ödeme seçeneğini internet üzerinden ve bankalardan da sunarak kolaylık sağlanmaya çalıştığına vurgu yaptı.

Avseven: Fiziki koşullarımız yetersiz

Ayşe Avseven, dairede sadece sigorta primlerinin değil birçok hizmet verildiğini başka hizmetler almak için de vatandaşların daireye geldiğini yığılmaların kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Dairenin kapasitesinin ve fiziki koşullarının yetersiz olduğunu da dikkati çeken Avseven, salgın nedeniyle birçok tedbirin de alındığını vezne saatlerinin kapanışının 12.30 olmasına rağmen vatandaşın mağdur olmaması için saatleri de ötelemeye çalıştıklarını ifade etti. Personel sıkıntısı da yaşandığına vurgu yapan Avseven, “Yaşanan yoğunluk nedeniyle gün içinde yoğunluk yaşanan bölümlere personel kaydırıyoruz. Personelin iş yükü, vatandaşın haklı gerginliği gün içinde istenmeyen sorunlara neden oluyor” dedi.