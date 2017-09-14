Kamudaki yeni mesai saatleri açıklandı

Bakanlar Kurulu, 18 Eylülden itibaren başlayacak olan kamuda kış çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Kamuda haftalık 40 saat olan kış mesaisi çalışma süreleri 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Buna göre, 18 Eylül Pazartesi’nden itibaren 30 Ekim 2017 tarihine kadar, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00 – 12.30 /13.00-16.15 saatleri arasında mesai olacak.

Perşembe günleri, 08.00 – 12.30 ile 13.00 – 17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Bakanlar Kurulu eğitim ve kamudaki çalışma saatlerinde 30 Ekim 2017 -19 Şubat 2018 tarihleri arasında yeni bir çalışma düzeni uygulayacak ve mesai yarım saat geç başlayıp yarım saat geç bitirilecektir. 40 saat olan çalışma saatleri de korunarak

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 08.30 – 12.30/ 13.00 – 16.45;

Perşembe günü 08.30 – 12.30/13.00 – 18.00 saatleri arasında çalışılacak.

Günlerin uzamasıyla birlikte 19 Şubat 2018- 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında ise ilk dönemdeki çalışma saatlerine geri dönülecek.

19 Şubat 2018-14 Mayıs 2018 çalışma takvimine göre kış mesaisi ;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 12.30/13.00 – 16.15;

Perşembe günü 08.00 – 12.30/13.00 – 17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Mayıs ayında başlayacak olan Yaz mesaisi Eylül ayına kadar geçerli olacak.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ile Girne Gümrük Şube Amirliğinde ise 18 Eylül 2017 tarihinden 30 Ekim 2017 tarihine kadar

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 12.00/ 12.30 – 16.15

Perşembe günü 08.00 – 12.00/12.30 – 17.30 mesaisi uygulanacak.

30 Ekim 2017 tarihinden 19 Şubat 2018 tarihine kadar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.30 – 12.00/12.30 – 16.45; Perşembe günü 08.30 – 12.00/12.30 – 18.00 saatleri çalışılacak.

19 Şubat 2018 tarihinden 14 Mayıs 2018 tarihine kadar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 12.00/12.30 – 16.15; Perşembe 08.00 – 12.00/12.30 –17.30 saatlerinde çalışılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ndeki çalışma saatleri ise şöyle olacak:

18 Eylül 2017 tarihinden 30 Ekim 2017 tarihine kadar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 – 12.00/12.30 – 15.45; Perşembe 07.30 – 12.00/12.30 – 17.00 saatleri çalışılacak.

30 Ekim 2017 tarihinden 19 Şubat 2018 tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 12.00/12.30 – 16.15; Perşembe 08.00 – 12.00/12.30 – 17.30 satlerinde çalışılacak.

19 Şubat 2018 tarihinden 14 Mayıs 2018 tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 – 12.00/:Ö.S. : 12.30 – 15.45; Perşembe 07.30 – 12.00/12.30 – 17.00 mesaisi uygulanacak.

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı Devlet Üretme Çiflikleri, Şht. Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan’da, haftalık çalışma süresinin 40 saati aşmaması ve haftada iki gün izinli olacak şekilde mesai saatleri şöyle uygulanacak:

18 Eylül 2017 tarihinden 30 Ekim 2017 tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 – 12.00/12.30 – 15.45; Perşembe :Ö.E.: 07.30 – 12.00/12.30 – 17.00;

30 Ekim 2017 tarihinden 19 Şubat 2018 tarihine Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 12.00/12.30 – 16.15; Perşembe 08.00 – 12.00/12.30 – 17.30; 19 Şubat 2018 tarihinden 14 Mayıs 2018 tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 – 12.00/12.30 – 15.45 Perşembe 07.30 – 12.00/12.30 – 17.00 saatleri çalışılacak.

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, Çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerinin kış mesai saatleri ise şöyle düzenlendi:

18 Eylül 2017 tarihinden 30 Ekim 2017 tarihine kadar Pazartesi-Cuma 07.45-15.45;

30 Ekim 2017 tarihinden 19 Şubat 2018 tarihine kadar Pazartesi-Cuma 08.15-16.15;

19 Şubat 2018 tarihinden 14 Mayıs 2018 tarihine kadar Pazartesi-Cuma 07.45-15.45

Yukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu görevlilerinin öğle dinlenme süreleri, 12:30-14:00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından düzenlenir.

Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesinin (1)’inci fıkrası çerçevesinde kamu sağlık çalışanları da, 18 Eylül 2017 tarihinden 30 Ekim 2017 tarihine kadar Pazartesi-Cuma 07.45-15.45; 30 Ekim 2017 tarihinden 19 Şubat 2018 tarihine kadar Pazartesi-Cuma 08.15-16.15; 19 Şubat 2018 tarihinden 14 Mayıs 2018 tarihine kadar Pazartesi-Cuma 07.45-15.45 saatlerinde çalışacak.

Yukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu sağlık çalışanlarının öğle dinlenme süreleri,12:30-14:00 saatleri arasında 15 dakika olmak üzere sağlık hizmeti aksamayacak şekilde amirleri tarafından düzenlenir.

Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.