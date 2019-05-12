Kamuda yaz mesaisi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında yaz mesaisi yarın başlıyor.

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgeye göre, kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak ve 15 Eylül tarihinde sona erecek.

Buna göre yaz mesai saatlerinin uygulanması; pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 – 14.30, perşembe günleri ise sabah 08.00 – 12.30 ve öğleden sonra 13.00 – 17.30 şeklinde olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarında, Bakanlar Kurulu'nun 2 Mayıs 2019 tarih ve TE(K-1)695-2019 sayılı kararı gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 102'nci maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 – 14.30, perşembe sabah 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, cumartesi - pazar tatil şeklinde olacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde ise yaz mesai saatlerinin uygulanması pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 – 14.30, perşembe sabah 08.00 – 12.00 ve öğleden sonra 12.30 – 17.30, cumartesi- pazar tatil şeklinde olacak.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı; Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde de yaz mesai saatlerinin uygulanması; pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30 – 14.00, perşembe sabah 07.30 – 12.00 öğleden sonra 12.30 – 17.00, cumartesi -pazar tatil şeklinde olacak.

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel bu çalışma saatleri dışında haftada 35 saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine ise yaz mesai saatlerinin uygulanması şöyle olacak:

“pazartesi- cuma 07.45 - 14.45, cumartesi - pazar tatil.”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları da “pazartesi –cuma 07.45- 14.45, cumartesi -pazar tatil” şeklinde çalışacak.

Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtildi.

