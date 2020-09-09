Kamuda tam gün grev: Rotasyon usulü çalışılsın

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası yarın 08.00-17.30 saatleri arasında tam gün uyarı grevi yapacağını açıkladı. Yerel bulaşın artığına dikkat çeken sendika yarın yapılacak grevin "özel ve kamuda rotasyon usulü çalışma düzenine geçilmesi" talebi ile yapılacağını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararlarına ve Sendikalarımızın tüm uyarılarına rağmen Hükümet gerekli tedbirleri almadan karantinasız girişleri başlatmıştır. bu nedenle Ülkede pozitif vakalar hızla artmış ve virüs, devlet dairelerine de yayılarak hem çalışanlar hem de hizmet alan halkımız çok büyük bir risk ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Hükümetin, halkın sağlığını riske atan bu sorumsuz tutumu karşısında Sendikamız sorumlu sendikacılık bilinci ile hareket ederek, yarın (10 Eylül Perşembe) Sağlık hizmetleri dışında tüm işyerlerinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı almıştır. UBP-HP hükümetinden; bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sistemini uygulamasını talep ederiz. Aksi halde yarın mesai bitiminde genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı devam ettireceğimizi vurgularız.

Konuyla ilgili basın açıklamamız yarın saat 10:00’da Başbakanlık önünde olacaktır.