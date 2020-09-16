Kamuda kış mesaisi 21 Eylül’de başlıyor

Kamuda kış mesaisinin 21 Eylül’de başlamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 21 Eylül 2020 tarihinden 9 Mayıs 2021 tarihine kadar, elzem hizmetler dışında kalan kurumlarda; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -16.15 Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -17.30 arasında çalışılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle:

Bakanlar Kurulu, kamu görevlilerinin ve kamu sağlık çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini düzenleyen 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 102'nci maddesi uyarınca kış mesai saatlerinin, 21 Eylül 2020 tarihinden 9 Mayıs 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) aşağıdaki şekilde düzenlenmesini onayladı.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -16.15 Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -17.30 Cumartesi - Pazar Tatil

2. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; - Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, - Girne Gümrük Şube Amirliği'nde; aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Cumartesi - Pazar Ö.E. : 08.00 -12.00 Ö.S.: 12.30 -16.15 Ö.E.: 08.00 -12.00 Ö.S. : 12.30 -17.30 Tatil

3. Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı; - Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri - Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri - Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve - Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde; aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Cumartesi - Pazar Ö.E.: 07.30 -12.00 Ö.S. : 12.30 -15.45 Ö.E.: 07.30 -12.00 Ö.S.: 12.30 -17.00 Tatil 1012 Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel y~karıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 (Kırk) saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

4. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine;

Pazartesi - Cuma : 08.00 - 16.00 Cumartesi - Pazar : Tatil

5. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanlarına; Pazartesi - Cuma : 08.00 -16.00 Cumartesi - Pazar : Tatil 6. Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40(Kırk) saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.