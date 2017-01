Kamuda ‘geçici’ tartışması!

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) tarafından kamuda çalışan bin 38 geçici personelle ilgili "Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar)” adını taşıyan bir yasa önerisi hazırlayarak Başbakanlığa sunması tartışmalara neden oldu, sendikalar ikiye bölündü.

Yıllardır kamuda geçici olarak çalışan binlerce memurun, güvence altında çalışması için hazırlandığı belirtilen yasa önerisine kimi sendika destek verirken, kimi de ‘Anayasaya aykırı’ denilerek karşı çıktı.

Kamuda örgütlü sendikalardan Türk-Sen, geçici personelin kadrolanmasına destek verirken, Kamu-Sen ise yasa önerisinin Anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. KTAMS ise konuyla ilgili Yönetim Kurulu toplantısı ardından açıklama yapacaklarını ifade etti.

Türk-Sen destek verdi

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, kamuda çalışanların yıllarca geçici olarak çalışmasının doğru bir hareket olmadığını savunarak, biran önce geçici personelin kadrolanması gerektiğini söyledi. Bıçaklı, “15- 20 senedir çalışan bir insan geçici olamaz. Bu doğru değildir, bunun düzeltilmesi ortadaki haksızlıkları kaldıracak bir meseledir. Son geçirilen yasalarla kamuya istihdamın nasıl yapılacağı ise bellidir. Bundan sonra ki istihdamlara dikkat edilmelidir” dedi.

Kamu-Sen “yasaya aykırı” dedi

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ise Memur-Sen’in geçici personel için sunduğu yasa önerisinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, geçicilerin kadrolanmaları için ancak yasal çerçevede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Atan, “ancak insanları gaza getirip, oluyor olacak deyip de son dakika hayal kırıklığı yaşamalarına da müsaade etmeyiz” dedi.

Memur-Sen yasa önerisini hazırlamıştı

Bu arada geçen hafta Başbakanlığa yasa önerisini sunduklarını açıklayan Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, “kamudaki bazı sendikaların bu öneriye? Anayasaya aykırıdır" diyerek karşı çıktığını belirtmişti. Mındıkoğlu, "Kamuda yetkili olduğunu söyleyen sendikalar tarafından eleştirildik, geçici personelin kadrolanamayacağı, bunun Anayasaya aykırı olduğu söylendi. Bir haftadan beri, KTAMS, Kamu-Sen, Hak-Sen, yani hemen hemen kamudaki tüm sendikalar öneriyi sahiplenmeye yöneldi" açıklaması yapmıştı.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı: Biran evvel kadrolamalar yapılmalı

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, kamuda çalışanların yıllarca geçici olarak çalışmasının doğru bir hareket olmadığını savunarak, biran önce ülkedeki geçici olarak çalışan bu tür insanların kadrolanmaları gerektiğini dile getirdi. Bıçaklı, son geçirilen yasalarla kamuya istihdamın nasıl yapılacağının belli olduğunu, bundan sonraki istihdamlarda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Bıçaklı, şunları aktardı: “Aslında bu durum yeni değildir, yıllardır sendikaların söylediği bir şeydir. Çalışanların yıllarca geçici olarak çalışması doğru bir hareket değildir. Bu hem kamudaki verimliliği direk ilgilendiren meseledir hem de aynı odada aynı işi yapan insanlar birinin adı kadrolu birinin adı geçicidir diye farklı ücret veya sosyal menfaat alırlar. Bu doğru bir şey değildir. Geçicilik, bir projenin başından sonuna kadar biteceği güne kadar geçici olarak, o görev için işe alınanlara söylenen bir şeydir. Yıllardır bu ülkede çalışma hayatında kangren olan meselelerden biridir. Dolayısıyla biran önce ülkedeki geçici olarak çalışan bu tür insanlarına artık kadrolanmaları hem verimliliği artıracak hem insanların iş güvencesini artıracak hem de mevcut olan eşitsizliği ortadan kaldıracak. Dolayısıyla böyle bir uygulamanın yapılması geç bile kalınmıştır. İlla ki bu ülkede her sorunu, sendikalar dile getirecek, kavgasını verecek ve siyasiler ona göre düzenlemesini yapacak, buna gerek olmamalıdır. Ama artık sona gelinmesi lazımdır ki son geçirilen yasalarla kamuya istihdamın nasıl yapılacağı bellidir. Bundan sonra ki istihdamlara dikkat edilmelidir ama 15- 20 senedir çalışan bir insan geçici olamaz. Bu doğru değildir, bunun düzeltilmesi ortadaki haksızlıkları kaldıracak bir meseledir. Biran önce yapılması gerekir”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Memur-Sen’in geçici personel için sunduğu yasa önerisinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ama sendika olarak geçicilerin kadrolanmaları için yasal çerçevede her türlü desteği vermeye ise hazır olduklarını söyledi. Atan, “ancak insanları gaza getirip, oluyor olacak deyip de son dakika hayal kırıklığı yaşamalarına da müsaade etmeyiz” dedi.

Atan, şunları aktardı: “Biz de yıllardır geçicilerin kadrolanması için çok uğraşıyoruz. Ancak geçici memur alımı yasayla durduruldu. Anayasanın eşitlik ilkesine göre, eğer bir sınav açılacaksa Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan ilk atama sınavına müracaat etme hakkı dışarıdakileri de kapsıyor. 2003 yılındaki kadroyu da biz çok uğraşarak 1000 kusur arkadaşın kadrolanmasını sağlamıştık. Biz Başsavcılıktan da görüş almıştık. Savcılı eğer bir şikayet gelirse, bunun rafa kalkacağını, eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylemişti. Biz de o dönem sessiz bir şekilde Meclis’te tek tek bütün milletvekillerini dolaşarak onaylarını aldık ve bu şekilde olmuştu. Ama 2004 yılında Bakanlar Kurulu bir karar aldı ve geçici alımı yasaklanmıştı. Daha sonra bu yeni Kamu Reformu Yasası içerisinde biz yetkili sendikalar olarak, bu insanların ne olacağını sorduk. Geçici alımı artık olmayacağı ve bu insanların da durdurulamayacağına göre geçici bir yasa tasarısı hazırlanmasını, bu insanlara güvence vererek en azından hayatlarını garantiye alarak, yüz kızartıcı suç işlemedikleri takdirde işlerine devam etmelerini, maaşlarının, artışlarının ve özlük haklarının aynı şekilde devam etmesini önerdik. Bu yeni Kamu Reformu Yasası içerisine geçici madde olarak konuldu. 2006 yılından beri bekleyen bu yasa geçtiği anda bu arkadaşlarda kadrolu değilse bile en azından işinden olmadan görevlerine devam edecekler. Memur-Sen’in hazırladığı bu yasa önerisi Anayasaya aykırıdır ama çabaları açısından destek vermeye hazırız. Şimdi bunu ben yaptım sahipleneyim olayı değil. Bu yasal çerçevede Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Ama biz de bu insanların tekrardan kadrolanmaları için yapılacak olan bir şey varsa yapmaya da hazırız. Kesinlikle biz karşıyız diye bir şey değil biz olması adına her şeyi yaparız ama insanların da gaza getirip, oluyor olacak deyip son dakika hayal kırıklığı yaşamalarına da müsaade etmeyiz. Anayasaya aykırıdır ama bu arkadaşların da bir statüye kavuşması lazımdır. Bunun için de KHK sınavlarını geçmeleri gerekir. Memur-Sen’in avukatıyla da görüştüm ve nasıl yapacaklarını sordum. Biz çok uğraştık, bu nedenle Kamu Reformu Yasası altında bu güvenceleri sağlamaya çalıştık. Bu yasa altında her güvenceleri var yalnız kadro statüsünde olmayacak. Bu da münhal sınava girip kazanmaları halinde işlerine kadrolu statüsünde devam edecekler. Aksi takdirde işlerine geçici statüde devam edecekler, yüz kızartıcı bir suç işlemedikleri sürece. Hatta bu yasayla performans değerlendirmesi de kondu. Bundan sonra performanslarına göre kademe ilerlemesi verilecek. Yalnızca yeterlilik sınavını geçmeyen kişilere 3 yıllık bir süre verildi. 3 yıl içinde yeterliliği geçmeyenlerin işine son verileceği de yasada yer alır. Biz gereken yasal çerçevede her türlü desteği veririz”