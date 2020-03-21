Kamuda 13. maaşların ödenmemesi ve maaşlardan kesinti gündemde

Kamuda yetkili sendikalarla bugün Maliye Bakanlığı’nda bir araya gelen bakan Olgun Amcaoğlu sendikalara özetle alınmasını düşündükleri şu olası tedbirleri önerdi:

-4000 TL ve üzeri maaş alanlardan 3 aylık kesinti yapılması [İleride geriye dönük ödenecek]

- 13. Maaşların ödenmemesi.

- Hayat pahalılığı ödeneğinin bir süre durdurulması.

- Öğretmen ödeneklerinin oranının düşürülmesi. (1.75’ten 1.50’ye)

Bu yönde hükümet kaynaklarından henüz bir açıklama gelmezken, söz konusu öneriler paketi resmi olarak doğrulanmadı. Üst düzey resmi kaynaklar önerilerin “üzerinde konuşulan konular” olduğunu ifade ederken henüz karar verilmiş bir nihai bir sonuç olmadığını ifade etti.