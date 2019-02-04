Kamu Hizmeti Komisyonu, ‘ivedi’ talepleri de dikkate alarak 12 Ekim 2018 ile 17 Aralık 2019 tarihleri arasında kamuda yaklaşık 260 yazılı sınav yapacak.

Ayşe GÜLER

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda Başkan Kamil Kayral’ın 6 yıllık görev süresi 8 Nisan’da sona eriyor.

Kayral’ın görevi bırakmasına sayılı günler kala, yazılı sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için ‘planlama’ yapıldı, yapılan çalışma hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem de hükümet kanadına bildirildi.

Buna göre; komisyon ‘ivedi’ talepleri de dikkate alarak, 12 Ekim 2018 ila 17 Aralık 2019 tarihleri arasında kamuda yaklaşık 260 yazılı sınav yapacak.

8 Nisan ila 8 Temmuz arasında Kamu Hizmeti Komisyonu, Kayral ile birlikte bir üyenin de görevi bırakmasıyla ‘eksik’ olacağı için sınav yapamayacak.

3 aylık süre içinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevlendirme yapmasıyla sistem yeniden devreye girecek.

Yeni komisyonun göreve başlamasıyla şu anda Temmuz itibariyle belirlenen muhtemel sınav tarihleri öne çekilebilecek.

Görevden ayrılmasına sayılı günler kala Kamu Hizmeti Komisyonu Kamil Kayral YENİDÜZEN’e konuştu, bu süreç sonrasında yazılı sınavlarla ilgili nasıl yol izleneceğini aktardı.

Münhallerle ilgili detaylı planlama yapıldığını belirten Kayral, “Yeni komisyona iş bırakmamak için çok çalışıyoruz” dedi.

13 Temmuz ila 16 Ağustos’a kadar yazılı 49 sınav

Kayral’dan alınan bilgiye göre; 13 Temmuz ila 16 Ağustos’a kadar yazılı 49 sınav hayata geçecek. 16 Ağustos ila 10 Ekim arasında ise yaklaşık 45 tane yazılı öğretmenlik sınavı yapılacak.

10 Ekim ila 17 Aralık’a kadar da komisyon, 83 yazılı sınavı yapacak. Ekim ila Aralık döneminde bir bu kadar da mülakat yapılacak. Bu sayıya hükümet tarafından talep edilecek, aciliyeti olan boş kadroların doldurulması da eklenecek.

KAYRAL, 8 NİSAN’DA AYRILIYOR… Kamu Hizmeti Komisyonu’nda Başkan Kamil Kayral’ın 6 yıllık görev süresi 8 Nisan’da dolacak. Kayral’ın görevi bırakmasına sayılı günler kala, yazılı sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için ‘planlama’ yapıldı, yapılan çalışma hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem de hükümet kanadına bildirildi.

KOMİSYON NASIL ÇALIŞACAK?

Kamu Hizmeti Komisyonu Kamil Kayral:

“Yeni komisyona iş bırakmamak için çok çalışıyoruz”

Kamu Hizmeti Komisyonu Kamil Kayral, 8 Nisan’da 6 yıllık görev süresinin dolacağını söyledi, bu süreç sonrasında yazılı sınavlarla ilgili nasıl yol izleneceğini aktardı.

Münhallerle ilgili detaylı planlama yapıldığını belirten Kayral, bu çalışmanın hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hem de hükümet kanadına bildirildiğini ifade etti.

“17 Şubat’a kadar yapılacak sınavlar belirlendi”

YENİDÜZEN’e konuşan Kayral, yaptığı planlamada yazılı sınav bölümündeki sıralama ile ilgili iki aşama öngörüldüğünü dile getirdi.

İlk etapta 14 Ekim 2018 ila 15 Ocak 2019’a kadar planlama yapıldığını, ardından da ihtiyaca göre sınavların yeniden revize edildiğini söyleyen Kayral, böylelikle 17 Şubat’a kadar yapılacak sınavların belirlendiğini kaydetti.

Kayral, süreç içerisinde eksilen ve eklenen münhaller olduğunu belirtti.

“İvedi sınav talepleri dikkate alındı”

Acil sınavları yapmak için söz konusu programın hazırlandığını ifade eden Kayral, programda Başbakanlık’tan gelen ‘ivedi’ sınav taleplerinin de dikkate alındığını söyledi.

Kayral, sınav süreçlerinde izlenen yolla ilgili de bilgi verdi.

Sınav sonrasında itirazların değerlendirildiğini, kesin listelerin yayınlandığını dile getiren Kayral, ardından mülakatların yapıldığını, tekliflerin gerçekleştiğini en son etapta da atamaların hayata geçtiğini kaydetti.

Kayral, bu süreci tamamlamak adına daha fazla sınava çıkamadıklarını sözlerine ekledi.

“8 Nisan ila 8 Temmuz arasında komisyonun çalışamayacak”

Kendisiyle birlikte bir komisyon üyesinin daha emekliye ayrılacağını söyleyen Kayral, bu nedenle 8 Nisan ila 8 Temmuz arasında komisyonun çalışamayacağını belirtti.

Kayral, ilgili mahkeme kararı uyarınca komisyonda eksik olması halinde çalışılamayacağını, 3 aylık süre içinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın atama yapabileceğini aktardı.

Akıncı’nın yasa ile atama yapma yetkisinin 8 Nisan ve 8 Temmuz tarihleri arasında olacağını yineleyen Kayral, bu nedenle söz konusu döneme sınav konmadığını ifade etti.

“Yeni komisyona iş bırakmamak için çok çalışıyoruz. 8 Nisan ile 8 Temmuz arasında Kamu Hizmeti Komisyonu sınav yapmayacak. Akıncı tarafından atama yapılırsa, muhtemel sınavların tarihleri öne çekilebilecek”

Eylül ayında öğretmen sınavları yapılacak…

Kayral, gerekli atamanın yapılması, komisyon üyelerinin de kendini hazır hissetmesi halinde 8 Temmuz sonrası için belirlenen ‘muhtemel’ sınav tarihlerini öne alabileceğini kaydetti.

Öğretmen atamaları nedeniyle Eylül ayının boş bırakıldığını belirten Kayral, Aralık ayına kadar tüm olması yazılı sınavların belli olduğunu sözlerine ekledi.

LİSTE LİSTE YAZILI SINAVLAR…

YENİDÜZEN, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Aralık ayına kadar yapacağı yazılı sınavlarla ilgili de bilgi aldı.

Başkan Kamil Kayral’dan alınan bilgiye göre; Şubat ayı içerisinde Hukuk Dairesi’ne III. derece Tercüman/Mütercim(İngilizce), III. derece Savcılık Memuru, ve IV. Derece Stenograf alımı için yazılı sınav yapılacak.

Aynı dönemde Sanayi Dairesi’ne III. derece Sanayi Memuru, Personel Dairesi’ne I. Derece Kayıtlar Sorumlusu, Mahkemeler’e IV.derece Stenografı, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’na III. derece Eğitim Başdenetmeni yazılı sınavı gerçekleşecek.

Temmuz…

Kayral ve bir üyenin emekli olmasının ardından Temmuz ayı itibariyle muhtemel yazılı sınavlar da belirlendi.

Bunların tarihleri yeni yönetim tarafından öne alınabilecek.

Böylelikle Temmuz ayında Tapu ve Kadastro Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Dışişleri Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlıklar), Çevre Koruma Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu, Merkezi Cezaevi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne yapılacak istihdamlarla ilgili yazılı sınav yapılacak.

Komisyon, Ağustos’ta da yoğun çalışacak…

Kamu Hizmeti Komisyonu; Ağustos ayında Tapu ve Kadastro Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Yüksek Yönetim Denetçisi, Karayolları Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Planlama Dairesi, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’ne yapılacak istihdamlarla ilgili Ağustos ayında sınav yapacak.

Ekim’de yapılacak sınavlar…

Ekim ayında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Eğitim Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Orman Dairesi, Harita Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’ne istihdamla ilgili yazılı sınav gerçekleşecek.

Kasım ve Aralık’taki olası sınavlar…

Komisyon, Kasım ayında Jeoloji ve Maden Dairesi, Limanlar Dairesi, Merkezi Cezaevi, Gelir ve Vergi Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Veteriner Dairesi, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde açılan münhallerle ilgili sınavlar yapacak.

Son olarak Aralık’da Sosyal Sigortalar Dairesi, Devlet Basımevi ve Kültür Dairesi’nde işe alımlara yönelik yazılı sınavlar hayata geçecek.



