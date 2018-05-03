Kamu Yeterlilik Sınavı 28 -29 Temmuz’da yapılıyor

Kamu hizmetine ilk girişte ve bazı yükselme kadrolarında öngörülen düzeyde yeterlilik belgesi alınabilmesi için yılda iki kez yapılan Kamu Yeterlilik Sınavı Temmuz ayında yapılıyor. Alt Düzey ve Üst Düzey Yeterlilik sınavları 28 Temmuz 2018 Cumartesi, Orta Düzey ve Otaokul Düzeyi Yeterlilik sınavları ise 29 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek sınava 30 Nisan-29 Haziran tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Komisyonun Resmi Gazete’de yer alan duyurusuna göre adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya komisyondan alacakları başvuru formunu doldurarak, gereken diğer belgelerle birlikte komisyona başvurabilecek. Başvuru için Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak 39 TL sınav harcı karşılığında alınacak makbuz ve başvuru formu gerekiyor.