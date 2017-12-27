'KAMU YARARI VARSA, BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA AÇABİLİR'

Banka hesaplarından bir günde çektiği iddia edilen 700 bin dolar ile siyasi gündeme gelen ve sessizliğini koruyan Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili tartışmalar sürüyor, hangi makamın adım atacağı merak uyandırıyor

Ayşe GÜLER

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün boşanma davası sonrasında ortaya çıkan banka hesabındaki 700 bin dolar ile ilgili tartışmalar sürerken, konunun hukuki boyutu ve hesap verebilirlik tarafı da gündemdeki yerini koruyor, hangi makamın adım atacağı merak uyandırıyor.

YENİDÜZEN, konuyla ilgili hukuk çevreleri ile görüştü, yasal süreçle ilgili yanıt aradı.

Para Kambiyo Müdürü Şifa Karahasanoğlu, “Yürüttüğümüz görevler yasalar var, bazı görevlerimiz var. 4-2008 sayılı yasaya göreve, görevlerimizi yerine getiririz” dese de, soruşturma açılıp açılmadığıyla ilgili net bir şey söylemedi, yasaya göre bilgi vermenin yasak olduğunu söyledi.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan, Başsavcılığın kamu yararı adına, haklı ve makul gerekçesi olması halinde soruşturma açılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne yazı yazma, süreci başlatma yetkisi olduğunu açıkladı.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

‘Suç gelirini aklama’ suçunu işleyenler ile ilgili Para Kambiyo Dairesi’nin adım atması gerekiyor.

Daire’nin bu konudaki bilgi ve belgeleri temin ederek Başsavcılığa suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

Başsavcılık da ‘gerekli’ görmesi halinde Polis Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak, soruşturma açılmasını isteyebiliyor.

Emekli Başsavcı Osman Nedim Enginsoy ise Başsavcılığın soruşturma yapma yetkisi olmadığını ancak polise bu konuda inceleme başlatması için yazı yazabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Dışişleri Eski Bakanı- Hukukçu Emine Çolak da KKTC Merkez Bankası’nın konu ile ilgili soruşturma açabileceğine veya söz konusu paranın kaynağı ile bankadan ilgili izahat isteyebileceğine işaret ederek, polisin de ortaya çıkan belgeler sonrasında re-sen soruşturma yapması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan:

Kamu yararı varsa, Başsavcılık adım atabilir

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan, Başsavcılığın kamu yararı adına, haklı ve makul gerekçesi olması halinde soruşturma açılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne yazı yazma, süreci başlatma yetkisi olduğunu açıkladı.

“Bu konuda kamu yararı yok mu? sorusuna cevaben ise Nolan, “Sağduyu sahibi olan kişiler, bunun cevabını tahmin edebilir” dedi.

Nolan, ülkemizdeki en büyük sıkıntının hiç kimsenin kendi üzerine düşeni üstlenmeyerek, yapmaması olduğunu da ifade ederek, “Herkes birbirine pas atıyor” şeklinde konuştu.

Emekli Başsavcı Osman Nedim Enginsoy:

Polis, suç unsuru varsa soruşturma açabilir

Emekli Başsavcı Osman Nedim Enginsoy ise Başsavcılığın soruşturma yapma yetkisi olmadığını, polise bu konuda inceleme başlatması için yazı yazabileceğini dile getirdi.

Enginsoy, mali polisin ‘kaçakçılık’, ‘kara para aklama’ gibi konularda görevli olduğunu, mahkeme kararı alınması halinde banka hesaplarını denetleyebileceğini ifade etti.

“Polis, Başbakan’ın parası var, gidelim araştırma yapalım diyemez” şeklinde konuşan Enginsoy, “Polis, suç unsuru varsa soruşturma açabilir” dedi.

Para Kambiyo Dairesi Müdürü Şifa Karahasanoğlu:

Bilgi veremeyiz, yasak!...

Açıklama yapmaktan çekinen Para Kambiyo Müdürü Şifa Karahasanoğlu, “Yürüttüğümüz görevler yasalar var, bazı görevlerimiz var. 4-2008 sayılı yasaya göreve, görevlerimizi yerine getiririz” dese de, soruşturma açılıp açılmadığıyla ilgili net bir şey söylemedi, yasaya göre bilgi vermenin yasak olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu, dairenin görevlerini yürütmekle mükellef olduklarını da ifade etti.

Dışişleri Eski Bakanı- Hukukçu Emine Çolak:

Merkez Bankası ve polis soruşturma açabilir

Dışişleri Eski Bakanı- Hukukçu Emine Çolak, siyasette icraatın başında olan bir kişinin, hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalmasının doğru olmadığını, topluma izahat borcu olduğunu söyledi.

Çolak, ülkede tüm bankalardaki büyük aktarımların kaynağının izah edilmiş olması gerektiğini de vurguladı.

KKTC Merkez Bankası’nın konu ile ilgili soruşturma açabileceğine veya söz konusu paranın kaynağı ile ilgili bankadan izahat isteyebileceğine işaret eden Çolak, söz konusu bankanın paranın kaynağı ile ilgili izahat almamış olması halinde de suç işlediğini kaydetti.

Polisin de ortaya çıkan belgeler sonrasında re-sen soruşturma yapması gerektiğini vurgulayan Çolak, “Başbakana belki miras kaldı, piyango çıktı. Belki kanıtlar da toplum rahatlar” diye konuştu.

Çolak, bankacılık ve ülkenin ekonomik güvenirliliği anlamında bu gibi olayların ciddiye alınması gerektiğini de söyleyerek, “Soruşturma açma yetkisinin Savcılıkta mı yoksa Para Kambiyo Dairesi’nde olup olmamanın ötesinde, yaşananlar ne politikaya ne ahlaka sığmaz. Bunu izahat etmeye hakkı var” dedi.

YASA NE DİYOR?

Ciddi bulgu varsa, Hukuk Dairesi’ne aktarılır!...

Yasada, bir yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren suçtan kaynaklanan mal varlığını yurt dışına çıkaran, yurt içine getiren, tasarrufunda bulunduran veya gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan veya iştirak eden herhangi bir kişi suç gelirini aklama suçunu işlemiş olduğu belirtiliyor.

Bu yasa amaçları bakımından resmi yetkililer, bankalar, kooperatif kuruluşları, finans şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, kumarhaneler, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, yatırım fonu yöneticileri, kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım satımını yapanlar, döviz büroları, ticaret amacıyla gayrimenkul alan, satan ve buna aracılık edenler, talih oyunları işletmeciliği yapanlar, Piyangolar İdaresi, muhasip ve/veya murakıplar, sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri, posta ve kargo şirketleri, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti yapanlar, oto galeriler ve avukatlar ve/veya avukatlık büroları yükümlü sayılı

Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulur…

Yasaya göre; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Daire tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirmek, bu bilgiler ışığında incelemeler yapıp bulgularını Hukuk Dairesine ve ilgili diğer mercilere aktarmak üzere Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulduğu kaydediliyor.

Ciddi bulgu ve emareler…

Bu Yasa kapsamında oluşturulan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu’nun, Daire tarafından aktarılan bilgileri değerlendirmek ve gerektiği zaman daha detaylı bilgi ve belge isteyerek, gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermekte yetkili olduğu belirtiliyor.

Bilgi ve belgelerden, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin varlığını tespit etmesi halinde, durumun Hukuk Dairesi’ne aktarılması gerektiğine de işaret ediliyor.