KAMU-SEN tüp gaza gelen zammın geri alınmasını istedi
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, tüp gaza yapılan 12 TL’lik artıştan sonra artık ülkenin yaşanmaz bir hal aldığını, vatandaşların göçe zorlandığını savundu
A+A-
Atan, “Dövizin patlamasından sonra, bir de tüp gaza yapılan zam vatandaşın belini büktü, artık bu ülke yaşanmaz bir hal aldı” dedi. Atan, yönetenlerin halk için orada olduklarının farkına varmaları gerektiğine dikkat çekti.
Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler