Kamu-Sen hemşirelere destek belirtti

İlgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarına karşı olduklarını ifade eden Atan “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılması anlamındadır, bu da sağlık alanında büyük bir kaosa neden olacaktır” dedi.

"Sağlıkta tasarruf olmaz"

Sağlık hizmetlerinde tasarruf yapılamayacağına dikkat çeken Metin Atan “Personel eksikliği nedeniyle hizmetlerin yerine getirilebilmesi için uygulanan fazla mesai uygulamasıyla bile aksaklıklar yaşanabilirken, bu hizmeti durdurmaya yönelik bu tür yaklaşımlar telafisi olmayacak sonuçlar doğuracaktır” uyarısında bulundu.



"Hemşire açığı kapatılmalı"

Maliye ve Sağlık Bakanlıklarını bu düşünceden vazgeçmesi çağrısında bulunan Atan, önceliğin hemşire açığının kapatılması olması gerektiğine dikkat çekti. Atan, “Yasaların öngördüğü hemşire sayısının tamamlanması, ek mesailerle bile tam anlamıyla verilemeyen hizmetlerin bu şekilde iyileştirilmesi” çağrısında bulundu.



Boş kadrolar doldurulsun

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda atacağı yanlış adımlar karşısında bu alanda örgütlü sendikal hareketin gereğini yapacağını vurgulayan Metin Atan, Maliye Bakanlığı ve Kamu Hizmet Komisyonu’na da çağrı yaparak, sağlık hizmetlerinde bulunan boş kadroların en kısa zamanda doldurulması için çalışma yapmaya davet

etti.