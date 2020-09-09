Kamu-Sen 1 günlük uyarı grevi yapacak

Kamu-Sen yarın vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 1 günlük uyarı grevi yapacak.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, “Covid 19 vaka sayısının artmasından ve yerel bulaşın yayılmasından dolayı vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 10 Eylül Perşembe günü 1 günlük uyarı grevine gidilecektir. Evde kal sağlıkla kal” denildi.