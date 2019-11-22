Kamuda çeşitli düzenlemeleri barındıran, geçmiş hükümet döneminde hazır hale getirilerek Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne iletilen “Kamu Reformu” ile ilgili çalışmalar durdu. UBP-HP hükümetinin kamu reformuna yönelik yasa taslağını komitede ötelediği iddia edildi. Komite başkanı "Ne zaman gündeme alınacağına ilişkin bir şey söylemek zor" diye konuştu.

Fehime ALASYA

Çok uzun yıllardır konuşulan ve dörtlü koalisyon hükümeti döneminde yoğun uğraşlar sonucu Meclis’teki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gelen “Kamu Reformu” yine beklemede kaldı.



UBP-HP hükümetinin yasayla ilgili “uzlaşama sağlamadığı” iddiaları var. Meclis kulislerinde kamu reformunun ötelendiği konuşulurken, komite Başkanı Jale Refik Rogers, hükümet kanadında bununla ilgili toplantıların devam ettiğini ifade etti. Rogers, yasa tasarısının ‘gelecek yılın başında’ gündeme alınmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Komitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşan Rogers, Kamu Reformu’nun da gündemlerinde olduğunu, bununla ilgili çalışmaların hem komite hem de hükümet kanadında devam ettiğini söyledi.

Geçmiş hükümet döneminde kamuoyunun gündeminde olan, sendikalar ve ilgili kesimlerin de üzerinde sıkça tartışıp görüş sunduğu Kamu Görevlileri Yasası’nın” İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilmesinin ardından hiçbir ilerleme kat etmemesi dikkat çekti.

CTP Milletvekili Fazilet Ödenefe, yasanın mevcut hükümet tarafından bilinçli olarak rafa kaldırıldığını belirtti.

Özdenefe, “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısıyla ilgili olarak gerekirse daha fazla çalışalım, en azından görüşmeye başlayalım. Ama hükümet kanadından böyle bir niyet yok. Anladığım kadarıyla yasanın gündeme alınması ve içeriğiyle ilgili UBP-HP vekilleri arasında bir uzlaşmazlık var.” dedi.

“Çalışma takvimi dahi belirlenmiyor”

Yıllardır konuşulmasına rağmen kamu reformuyla ilgili bu dönem herhangi bir çalışma taahhüdüne veya vizyona rastlamadıklarını ifade eden Özdenefe, bunu komitede dile getirmesine rağmen ısrarla gündeme alınmadığını, takvim de belirlenmediğini kaydetti.

Özdenefe, “Bu yasa gündemde yokmuş gibi davranılıyor. Acil ve hızlı geçilebilecek yasalar var, onlara bakalım deniliyor.” diyerek bu durumu eleştirdi.

Yasayla ilgili de bilgi aktaran Özdenefe, kapsam ve önemine değinerek bir an önce görüşülmeye başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Özdenefe, yasaya ilgili özet olarak şu bilgileri paylaştı:

“Kamu Görevlileri Yasası temelde siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı, çalışanla çalışmayanın bir birinden ayır edilerek çalışanın ödüllendirileceği ve insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirileceği yeni bir personel yönetim getirilmesi anlayışıyla hazırlanmıştır ve geçtiğimiz hükümetler döneminde de son hali Meclise gönderilmişti.

Komitenin elinde olan ama gündeme alınmayan yasada, kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkinin azalması, liyakat anlayışının temel alınması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedeflenir.

İstihdamdaki şekillerin düzenlenmesi, ihtiyaca göre işe alımlar, atamaların sınav ve liyakate dayandırılması hedefleniyor. Mevcut Kamu Yasası’nda 54 ana hizmet sınıfı var. Süreç içerisinde neredeyse her kadroya özel bir hizmet sınıfı yaratıldı ve bu da sistemi kilitledi. Bu gelen tasarı 54 hizmet sınıfını 6 temel hizmet sınıfına indirgeyip basitleştirecekti. Bunun daha işlevsel olacağı savunuluyordu. Tüm bunların yanında iş günleri, hamilelik izni, babaya mazeret izinlerinin düzenlenmesi, ayrıca üst kademelere de kamu dışından birinin, belirli kriterlere haiz olması halinde görevlendirilmesinin önün açılması gibi çeşitli alanlar da gündeme gelecekti.”

“Kamu Reformu gündemimizdedir bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor, hükümet kanadında bununla ilgili toplantılar devam ediyor. Ne zaman gündeme alınacağına ilişkin bir şey söylemek zor, umarım gelecek senenin başında bunu da görüşmeye başlayabileceğiz.” Jale Refik Rogers

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers:

“Hükümet kanadında toplantılar devam ediyor”



HP Milletvekili Jale Refik Rogers “Kamu Reformu”ya yönelik “Ne zaman gündeme alınacağına ilişkin bir şey söylemek zor” dedi.



Rogers devam eden yasa çalışmaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanayi Sicil Yasası'nı geçirmek üzereyiz. Ülkedeki tüm sanayicilikle ilgili veri tabanı oluşturabilecek bir yasal düzenlemedir. Aynı zamanda Ruh Sağlığı Yasası üzerinde de çalışıyoruz, sonuna geldik. Bunu da bütçe görüşmelerinden sonra onaylayıp görüşeceğiz. Bu da esaslı ve kapsamlı bir yasadır. Yasanın kapsamını geliştirecek, koruyucu önleyici bir düzenlemedir. Bu hafta görüşülecek olan bazı daha küçük yasalar var. Sivil Havacılık ve Sivil Savunmayla ilgili teşkilat yasalarında da bazı gelişmeler var. Polisle ilgili de bir yasal düzenleme komitemize geldi, onu görüşmeye başlayacağız. Çocuk İzleme Merkeziyle ilgili de istismara uğrayan çocukları kapsayan bir çalışmamız da var.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası gündemimizdedir. Bu da çok kapsamlı bir yasadır ve çok ihtiyaç duyulan bir yasasıdır. Şu anda hastanelerimizde çalışıp da uzmanlıkları yasamızda tanılanmamış olan meslek dalları, örneğin sağlık alanındaki yeni uzmanlıklar ve yan dallarının teşkilat yasasındaki yeri yok. Tüm bunlarla ilgili kapsamlı bir düzenleme olacak. Ama bu yasanın hala üzerinde çalışılması gerek. Komitemize geliş şeklinde çalışmalar yapacağız.”

“Hükümet kanadında bununla ilgili toplantılar devam ediyor”

“Kamu Reformu da gündemimizdedir bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor, hükümet kanadında bununla ilgili toplantılar devam ediyor. Ne zaman gündeme alınacağına ilişkin bir şey söylemek zor, şu anda gündemimiz bayağı dolu, bilemiyorum. Ümit ediyorum ki gelecek senenin başında bunu da görüşmeye başlayabileceğiz.”

“Kamu reformunun gündeme alınması ve içeriğiyle ilgili UBP-HP arasında bir irade eksikliği var. Kamu reformu ile üçlü kararname kapsamı daralacak, siyasi istihdamların önüne geçilecekti. Sanırım, bu hükümet böylesi menfaatleri kendisi dağıtmayı istediği için kamu reformunu da öteledi. UBP ile HP bu konuda uyumlaştı.” Fazilet Ödenefe



CTP Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Fazilet Ödenefe:

“UBP-HP arasında uzlaşmazlık var”

Kamu Reformunun temelini teşkil eden Kamu Görevliler Yasa Tasarısını komitede gündeme taşımak istediğini fakat bununla ilgili bir faaliyette bulunulmadığını ifade eden CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, hükümet ortaklarının yasayla ilgili uzlaşamadığını söyledi.

Çeşitli suni gündemler yaratılarak Kamu Reformu ve bunun gibi önemli çalışmaların hasıraltı edildiğini işaret eden Özdenefe, özetle şunları ifade etti:

“Şu sıralar maalesef gerçek gündemin dışına çıkılıyor. Hükümetin en çok ilgilenmesi gereken konu ekonomi ve sosyal kalkınma konusu olmalıydı. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir düzen yaratmak ve buna yönelik bir bütçe çalışması yapmak yerine sürekli magazinsel konular konuşuluyor. Kıbrıs Sorunu’na yönelik birbirini tutmayan, hukuki, siyasi ya da meşru dayanağı olmayan konuşmalar yapılıyor.”

“Ciddi ekonomik sıkıntılar bizi bekliyor”

“2020 yılında bizi ciddi ekonomik sıkıntılar bekliyor ama bunları konu dışı tutmaya çalışıyorlar. Bir haftadır Başbakan’ın yurt dışına gidip gidemeyeceğini konuşuyoruz. Şu anda hükümetin yürüttüğü siyaset duvara tosladı. Bunu suni konularla görünmez kılmaya çalışıyorlar. Gerçek gündemi, Maraş, Elam, Başbakan’ın seyahati gibi konularla saptırıyorlar. 2020 hiç parlak görünmüyor ama halen kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik ve sosyal yapı için neler yapılacağına dair herhangi bir çalışma yok. Yıllardır Kamuda Reform istiyoruz, konuşuyoruz. Gerek UBP gerekse HP’lilerin ‘çok çalışacağız, komitelere gelen yasalara çok önem gösteriyoruz’ gibi söylemleri gerçek dışı. Komitelerde yer alan bir vekil olarak söylüyorum bunu. Bu reform yasası çok teferruatlı bir çalışma gerektiriyor ama bir yerden başlamalıyız. İvedi gelen veya kısa gelen yasalar olursa onları da araya alabiliriz ama bir yerden başlamalıyız artık diyorum.”

“Dünya yansa umurlarında değil”

“KIBTEK’te de haftalardır gündemi meşgul eden başka bir garabet durum söz konusu. UBP tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri HP tarafından atanan üyenin Kuruma yasaya aykırı biçimde proje sunduğunu iddia ederken; HP’li üye de, UBP tarafından atanan üyelerin görevden alma ve atamalarda partizanlık yaptığını iddia ediyor. Bu tartışmayı da yüzleri kızarmadan kamuoyu önünde aleni biçimde yürütüyorlar. Hükümetten ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yok, önlem alma girişimi yok. Dünya yansa umurlarında değil. İşin kötü yanı ise memleket gerçekten de yangın yeri ve bu vizyonsuzlukla 2020’de çok daha sıkıntılı günler beklemektedir bizi. Hiçbir hedef, plan, proje yok. Sırtlarını TC’den gelen kaynaklara dayama dışında herhangi bir öngörü yok. Devleti yönetmekten anladıkları ne yazık ki bu…”

“Gerekirse daha fazla çalışalım”

“Çok çalışacaklar, yasa geçirecekler sözü verdiler ama Nereden Buldun, Yurttaşlık veya Vicdani Ret gibi önemli yasalar şu an ajandalarında dahi değil. Kamu Görevlileri Yasa Tasarısıyla ilgili olarak da gerekirse daha fazla çalışalım ama en azından görüşmeye başlayalım dedik ama orada da bir çaba yok. Muhakkak ki uzun süre alacak. Önemlidir ve acildir de ve bir yerden başlamak zorundayız. Ama böyle bir niyet de yok. Anladığım kadarıyla yasanın gündeme alınması ve içeriğiyle ilgili UBP-HP arasında bir uzlaşmazlık ve irade eksikliği var. Üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılmasından yana da hemfikir değiller. Kapsam daralması konusunda çelişkiye düşüyorlar. Her iki parti de bu yasanın detaylarından yana bihaberdir. Kamu Reformunun yapılması özellikle istihdam, terfi ve atamalara disiplin getirecekti. Keyfi atamaların önüne geçilecek, siyasi atamaların çerçevesi ciddi şekilde daralacaktı. Bir tek özel kalem müdürleri ve müsteşarlar siyasi atama ile yapılacaktı. Bu hükümet tüm bu menfaatleri kendileri dağıtmak istediği için bu yasayı gündeme almıyor. Bu açıdan bakınca HP ile UBP tam bir uyum yakaladı. Ortada umursamazlık, vizyonsuzluk ve çok dağınık bir yapı var. Benim görebildiğim kadarıyla suni gündemlerle günü kurtarmanın dışında başka bir hedef yok.”





