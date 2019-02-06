 “Kamu reformu sonuçlanıp, Meclis’e gönderilecek”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında “kamu reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile Çalışma Bakanlığı tarafından geliştirilen özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesiyle ilgili çalışma yapıldığını açıkladı.

Özersay, kamu reformunun teknik kurulda görüşülüp, Bakanlar Kurulu’nda sonuçlandırılıp, Meclis’e gönderileceğini belirtti.

Öte yandan yerel işgücü istihdamı bağlamında ortaya konulan ve bir süredir kamuoyunda da tartışılan önerilerin Bakanlar Kurulu’nda gündeme geldiğini ifade eden Özersay, bu konuda henüz bir karar üretilmediğini, diğer bakanlıkların koyacakları katkıyla birlikte tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

Özersay, ayrıca önümüzdeki günlerde bakanlıklardan gelen önergeleri ele almak üzere ilave bir Bakanlar Kurulu toplantısı daha yapılacağını duyurdu…

İşte açıklama…

Özersay’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: Dün öğleden sonra yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı geç saatte bittiği için hemen ertesinde basın toplantısı yapma imkanı bulamadık. Bu nedenle toplantıda ele alınan konularla ilgili bu kanaldan kısaca bilgi vermek istiyorum: Toplantıda farklı Bakanlıklardan gelen önergelerin sonuçlandırılması yerine iki ana konuda çalışma yapılmıştır. Bunlardan birincisi kamuda verimliliği artırmak için hayata geçirmek istediğimiz ve “kamu reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa tasarısı olmuştur. Bir diğeri ise yerel işgücü istihdamının desteklenmesi bağlamında Çalışma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kamuoyunda belirli şartlar çerçevesinde KKTC vatandaşı olan özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesi olarak bilinen öneriler olmuştur.

1-Toplantının ana gündem maddesini kamu reformu olarak bilinen düzenlemeler oluşturmuştur. Personel Dairesi yetkilileri Bakanlar Kurulu’na kamu reformu çalışmaları konusunda bir sunum gerçekleştirmiş ve Bakanların sorularını cevaplandırarak önerilerini almıştır. Taslak şeklindeki Kamu Görevlileri Yasası kısa süre önce Maliye’den de görüş alınarak bu noktaya getirildi, bu aşamadan sonra teknik kurulda görüşülüp Bakanlar Kurulu’nda sonuçlandırılıp Meclis’e gönderilecek. Taslakta özetle:

- Üçlü kararname ile yapılan atamaların kapsamının daraltılması;

- Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine performansın esas alınması;

- Neredeyse tüm yönetici kadroların atanmalarının Kamu Hizmeti Komisyonu kanalıyla yapılacak sınav ve liyakata göre yapılması;

- 54 hizmet sınıfının yeniden düzenlenerek basitleştirilmesi ve 6 temel hizmet sınıfına indirilmesi;

- Müsteşar, özel kalem müdürü ve danışman kadrosunun gerek kamunun içinden gerekse kamunun dışından belirli şartları yerine getirmesi durumunda atanabilmesi, bunun dışındaki atamaların KHK kanalıyla yapılması;

- Performans değerlendirmesi şeklinin değiştirilmesi ve ödül-ceza sisteminin sonuçları itibariyle de görünür ve hissedilir olacağı yeni kuralların getirilmesi;

- Kamuda çalışma saatleri ve izinlerin verimlilik dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi;

ve benzeri başka düzenlemeler yer almaktadır.

2-Yerel işgücü istihdamı bağlamında ortaya konulan ve bir süredir kamuoyunda da tartışılan öneriler Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Kurul bu konuda henüz bir karar üretmemiştir. Bu konu Bakanlar Kurulu’nda olası etki ve sonuçları dikkate alınarak ilgili diğer Bakanlıkların koyacakları katkıyla birlikte önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edilecektir.

3-Önümüzdeki günlerde bu kez Bakanlıklardan gelen önergeleri ele almak üzere ilave bir Bakanlar Kurulu toplantısı daha yapılacaktır.

Dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde açıklama yapamadığımız için “sessiz sedasız toplandı” benzeri yorumlar olmuştur, doğaldır. Biz hükümet olarak her konuda olduğu gibi Bakanlar Kurulu toplantıları konusunda da şeffaf davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz. Herkese güzel bir gün dilerim…