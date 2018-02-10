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Kamu reformu hayata geçecek, müşavirlik kaldırılacak

Kamu reformu hayata geçecek, müşavirlik kaldırılacak

"Hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışma yapılacak..."

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Ayşe GÜLER

HÜKÜMET PROGRAMINDAN

Başbakanlık…

Kamu düzeninin sağlanmasına yönelik vurgu yapılan Başbakanlık’ta Kamu Reformu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaların tamamlanacağı, müşavirlik statüsünün kaldırılacağının altı çizildi.
Hükümet programında “Hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışma yapılacak ve ilgili kişiler göreve başlatılacaktır, görev kabul etmeme veya kabul edip yapmama halinde mevzuattaki yaptırımlar uygulanacaktır” dendi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Örgütü’nün Başbakanlığa bağlı olduğu, bu konuda gerekli yönetsel ve yasal desteği sağlamanın öncelikli hedefler arasında yer aldığı programda belirtildi.
Polis Örgütü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mevzuata göre Başbakanlığa bağlıdır. Başbakanlık ülkedeki kamu düzeni konusunda siyasi sorumluluğu üstlenmiş olan makamdır ve bu hükümet döneminde bunun fiilen hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır” vurgusu da dikkat çekti.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi yönetiminde laiklik vurgusu…

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin din, vicdan özgürlüğü ve laiklik ilkesi çerçevesinde yönetileceği ifade edilen programda; e-devlet konusundaki çalışmalar tamamlanacağı da kaydedildi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun daha etkili çalışacağı,  İstatistik Kurumu’nun ayrı bir daire olarak yapılandırılacağı, yeni ve sağlıklı bir nüfus sayımının yapılacağı da programda yer aldı.

“Sanal bahis”e denetim, bet ofisi sayısını azaltma

Bununla birlikte sanal bahsin denetim altına alınması için yasal düzenleme yapılacağı, bet ofisleri konusundaki denetimler artırılarak, sayının azaltılması için gerekli girişimlerin yapılacağı vurgulandı.

Hükümet Programı’nda Kooperatif Şirketler Mukayyitliği  ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun güçlendirileceği, BRTK’nın kamu yayıncılığı anlayışı çerçevesinde yeniden ele alınacağı da ifade edildi.

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