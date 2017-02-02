Ayşe GÜLER

Yargıtay Mahkemesi tarafından ‘sağlıkta ikinci iş’ davası sonucunda Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na 6 aylığına süre tanımasının ardından gözler önümüzdeki sürece çevrildi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, mahkeme kararının kendileri için 6 aylık geçiş süreci olacağını belirterek, “Gerekli yasal düzenlemeleri yaptıktan sonra kamu-özel ayrımı uygulamaya girecektir” dedi.

6 aylık geçiş döneminde atacakları 3 adımı YENİDÜZEN ile paylaşan Sucuoğlu, ilk adım olarak doktorların özlük haklarının düzenleneceğini açıkladı.

Sucuoğlu, ikinci adımda döner sermaye ve performans uygulamasının getirileceğini, son adımda ise ‘ikinci iş yasağının’ hayata geçeceğini belirtti.

“İsteyen özele isteyen kamuya gidecek” diyen Sucuoğlu, “Doktorları kamuda tutabilmem için belirli mali rahatlamayı getirmem lazım. Mahkeme hemen 1 ay içerisinde yasaklıyoruz deseydi bu kadar rahat ve iddialı konuşamayacaktım” dedi.

“Kamu sağlık çalışanlarının ikinci iş yapmasını savunmadık”

Sucuoğlu, 2 yıldır yargı süreci devam eden ‘ikinci iş’ davasındaki mahkeme kararından dolayı mutlu olduklarını da söyleyerek, mahkeme kararına göre 1 Ağustos’a kadar şu anda çalışmaları devam eden yasaların hayata geçeceğini açıkladı.

Hiçbir zaman kamu sağlık çalışanlarının ikinci iş yapmasını savunmadıklarını belirten Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte yasaların prosedüre girmesi ve tartışılması döneminin başlayacağını, tahmini olarak en fazla 3 ay içinde bu işin biteceğini kaydetti.

Sucuoğlu, bununla birlikte sektörde 260 sağlık çalışanının bulunduğunu, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın geçiş dönemi olmadan hemen uygulanmasına karar verilmesi halinde ise sektörde 50 sağlık çalışana yakın kaybın yaşanacağını da dile getirdi.

“Yumuşak bir geçiş dönemi olacak”

‘Geçiş dönemi olmadan bugünden itibaren ikinci iş kapatılacak’ şeklinde bir kararın özellikle sağlık hizmetlerinde ve hastanelerinde ciddi sıkıntı yaratacağını da ifade eden Sucuoğlu, en başından beri bu görüşü savunduğunu dile getirdi.

Sucuoğlu, 6 aylık geçiş döneminin verilmesiyle yasaların hazırlanarak, ‘yumuşak’ bir geçiş yapılması için bir fırsat olacağını ifade ederek, “Sağ olsun Mahkeme’de bu konuda kararı verdi. Geçiş döneminin bize verilmesi anlamında karardan mutluyuz” dedi.

“Geçiş döneminde sıkıntısı olanlar kararlarını verecek”

Sucuoğlu, 6 aylık geçiş döneminde ikinci iş konusunda sıkıntısı olan sağlık çalışanlarının kararlarını vereceklerini de dile getirerek, “Arkadaşlarımız kararlarınız verecek. Onlar ayrılacak. Bu arada yeni arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Şu an hemen bugün bir karar verilseydi, tahmini 50 kişiye yakın kaybımız olacaktı. Sağlık çalışanları zaten 260 kişidir” şeklinde konuştu.

“40 yıllık bir hastalıktı…”

Yasa çalışmalarının tamamlandığını ve çok hızlı bir şekilde gündeme gelerek, yürürlüğe gireceğini de kaydeden Sucuoğlu, 6 aylık sürecin kendileri için yeterli olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “40 yıllık bir hastalıktır, geçiş dönemine ihtiyaç vardı. Mahkeme kararından önce bizde kendimize bu düzenlemenin yapılması için en geç 31 Aralık 2017 tarihini hedef olarak koymuştuk” şeklinde konuştu.

İstifa…

Öte yandan davayla ilgili mahkemede ‘Geçiş dönemi sağlanmadan bir karar verilmesi halinde istifa ederim’ söylemlerine de değinen Sucuoğlu, özetle şunları söyledi: “Geçiş dönemi sağlanmadan hemen uygulanacak bir karar verilmesi halinde istifa edeceğimi söylemiştim. sSerbest Çalışan Hekimler Birliği’nin Avukatı Güner Bey mahkemede bana sormuştu. , ‘Yani istifa edecek misiniz?’ diye ben de istifa edeceğim dedim”