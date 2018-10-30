Kamu-İş'ten eylem uyarısı

Kamu-İş, hükümetin hayat pahalılığının kaldırılması kararının iptal edilmemesi halinde yasal eylem başlatacağını duyurdu.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, geçtiğimiz hafta hükümet temsilcilerinin kamuda yetkili sendikalarla, 2018 yılının hayat pahalılığı seyrini görüşmek için Başbakanlıkta bir araya geldiğini hatırlattı.

Serdaroğlu, “Hükümetten gelen 2018 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında açıklanacak olan Hayat Pahalılığının dondurularak bir sonraki yıl içinde verileceği, hükümet temsilcileri tarafından yetkili sendikalara söylenmiştir. Ancak görüyoruz ki aradan çok geçmeden, Hükümet yetkililerimiz Hayat Pahalılığının dondurulması yönündeki görüşlerini değiştirmiş, çalışanların ve emeklilerin en doğal hakkı olan 2018 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayları Hayat Pahalılığı ödeneklerini resmi gazetede de yayınlayarak kaldırıyor” dedi.