KAMU-İŞ tam gün grev yapacak

Kamu İşçi Sendikaları (Kamu-İş), toplu iş sözleşmeleri kapsamında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere, Perşembe günü, örgütlü olduğu yerlerde tam gün uyarı grevi yapacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan, toplu iş sözleşmelerinin sulandırıldığını savunan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, greve katılım çağrısında bulundu.

Süt Endüstrisi Kurumu’nun 31 Aralık 2019’da sona eren Toplu İş Sözleşmesi’ni halen imzalamadığını kaydeden Serdaroğlu, “Ülkenin ekonomik durumu dikkate alınarak sıfır artış teklifimiz, usul ve prosedüre göre Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu ve Müdürü ile görüşüldü, mutabakat sağlandı ama bugüne kadar imza aşamasına gelinmedi” dedi.

Rehberlerin ve turizm ofislerinde çalışan personelin Anayasa’ya aykırı şekilde, angarya çalıştırıldığını savunan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Çalışma koşullarını düzenleyen protokol taraflarca onaylanmadı. Çalışanların mağduriyetleri devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Toplu İş Sözleşmesi çerçevesindeki terfilerin sulandırıldığını, kamuda kısıtlı terfi yapıldığını da savunan Ahmet Serdaroğlu, “Bütün bu mağduriyetleri dikkate alan sendika yönetimi, 27 Şubat Perşembe günü, devletteki işçiler, Süt Endüstrisi Kurumu personeli ve turist rehberleri ile turizm ofislerinde çalışan personel olarak tam gün greve gitme kararı aldı. Tüm üyelere ve kamuoyuna açıklar, greve katılımlarınızı bekleriz” dedi.

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