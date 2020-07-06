Kamu İş: “Hükümete bir hafta süre”

Hükümetin sendikalara karşı tutumunu eleştiren Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bu hafta içinde hükümet yetkilileri bizi muhatap alıp tavırlarını değiştirmezse önümüzdeki hafta üzerimize düşeni yapacağız. Kamu-İş Başkanı olarak susamam. Susarsam tarih önünde suçlu olurum” dedi.

Serdaroğlu, “Biz sadece kendi haklarımız için değil, ülkenin önünü tıkayan bu sistemin değişmesi için çabalıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir ülkede yaşaması için mücadele ediyoruz. Eğer bu mücadeleyi yapmazsam yarın beni çocuklarım da yargılar” diye konuştu.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Siyasetin Satır Arası” programına konuk oldu.

“SAĞLIKLI KARARLAR ALINAMADI”

Bakanlar Kurulu’nun dört ay sonra Covid-19’u “Tehlikeli hastalık” olarak değerlendirmesini yorumlayan Serdaroğlu, “Geçen süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. 45 günde pandemi hastanesi hazır diye nutuklar atıldı. Hiçbiri olmadı. Hükümet zamanı sağlıklı kararlar almak için değil, birbiriyle kavga etmeye ayırdı. Dünyanın neresinde olursa olsun ‘45 günde bu hastane yapılacak’ diyen bir siyasetçi, bu yapılmadığı takdirde istifa etmek zorunda kalırdı” diye konuştu.

“ACI TABLOYU ARTIK GÖRÜN”

Hükümetin önündeki acı tabloyu artık görmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Sistemi artık çalıştıralım. Sistem bazı kişilerin menfaatleri üzerinden yürümesin. Hükümet şu anda işçinin birikimini kullanmaya teşvik ediyor. İhtiyat sandığından kendi parasını çektirerek 2 bin TL’leri ödüyor. Bu zaten işçinin parası. Uygulama doğru değil. Fedakarlık yapacaksak, hep birlikte yapmalıyız. Biz bugüne kadar her türlü fedakarlığı yaptık. Ancak hükümet 2670 TL’lik işsizlik ödeneğini ekonomik paket diyerek, 1500 TL’ye düşürdü. Dört aydır mesaileri, bayramlıkları ödemeyip, maaşları keserken, işsizlik fonuna para yatırmalıydı. Ama yapmadılar. Şimdi de işsizlik fonunda para yok diyorlar. Bunu kabul edemeyiz.”

“4’LÜ KOALİSYON DAHA MI İYİYDİ?”

Ülkede yaşanan sorunların zihniyet sorunu olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Şu anki hükümet yerine dörtlü koalisyon daha mı iyiydi? Hayır elbette değildi. Çünkü zihniyet hep aynı. Hükümete soruyorum. Yaşanılan süreçte bu kadar insanın ahını aldıktan sonra nasıl ileri gideceksiniz? Ben buraya gökten zembille inmedim. Beni bu göreve üyem getirdi. Sizi de oturduğunuz o koltuklara halk getirdi. Sen istediğin bakanı yanına al, toplumun desteğini almadıktan sonra hiçbir yere varamazsın. Ülkeyi yöneten Başbakan bunu bilmeli. Şu anki durumda memnun olan halkın yüzde 10’u bile değildir. Hükümet edenler artık düğüne, cenazeye gitti diye halkın kendilerine oy vermeyeceğini bilmeli” diye konuştu.

“EK MESAİLER NEDEN ÖDENMİYOR”

Kadrosu 2008 yılından bu yana TÜK’te olan ancak sağlıkta çalışanların pandemi dönemindeki ek mesailerinin hala ödenmediğini hatırlatan Serdaroğlu, “Aylardır bu sorunu dile getiriyoruz. Ama kimseye dinletemiyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bunu bilsinler” dedi.

45 YILDA GELDİĞİMİZ NOKTA

“Siyasetçiler bu ülkede 45 yıldır halka hizmet diye bir çok yanlışı bize yutturuyor” diyen Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkede yolların, hastanelerin durumu belli. Çocuğunuzu alıp da gidebileceğiniz bir park, bir aile bahçesi var mı? Bir park yapılıyor. Bir yıl sonra gidin o parka girilmeyecek duruma geliyor. Bu düzen artık değişmeli.”