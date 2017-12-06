Kamu - İş 29 yaşında...

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 29. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, geride bırakılan çok değerli 29 yıl içinde Kamu-İş ‘in yaptıklarının gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, Kamu-İş’in sendikal hakların, demokrasinin, adaletin ve insan haklarının teminatı olacağını kaydetti.

Sendikanın Yönetim Kurulu üyeleri, 29’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret edip çelenk koydu.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, Kamu-İş’in insan haklarına, sendikal özgürlüğe, demokratik örgütlenme kurallarına ve adalete önem veren bir sendika olduğunu vurgulayarak, üyelerinin hakları yanında, çağdaş sendikacılığı yakalamak için yurt içinde ve dışında genel sendikacılık eğitimine de büyük önem verdiğini söyledi.

Dünyada sendikacılığın son derece bilimselleştiği ve kendilerinin de onlara paralel bir davranış içerisine olduklarını belirten Dilek, bu süreçte devlet ve işverenlerin de demokratikleşme adına aynı çalışma içerisinde olması gerektiğini dile getirdi.

Dilek, Kamu-İş’in, kurulduğu 1988 Aralık ayından bugüne, tüm dünyanın etkilendiği siyasi istikrarsızlıklar, ekonomik krizler ve daha birçok olumsuzluklara karşı, çalışanların haklarının ileriye götürülmesi için mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

“Kamu-İş çalışanların ve tüm Kuzey Kıbrıs halkının büyük ihtiyacı olan genel sağlık sigortasının gündeme getirilmesini ısrarla istemektedir ve iktidarda bulunan siyasi partilerin, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin, Avrupa standartlarında bir sağlık sigortası yasasının temellerini atmaya katkı koymalarını beklemektedir” diyen Dilek, uygulanmayan iş sağlığı ve iş güvenliği yasalarını etkin şekilde uygulanır hale getirmek için de tüm tarafları mücadeleye çağırdı.



“Asagari ücret sefalet ücreti haline geldi"

Yıllardan beri kriterleri değiştirilmeyen asgari ücretin, artık sefalet ücreti haline geldiğini söyleyen Dilek, tarafların gerçek verileri ortaya koyarak asgari ücret tespit etmesi gerektiğini dile getirerek, tüm sivil toplum örgütleri ve sendikaları birlikte mücadeleye davet etti.

Toplu İş Sözleşmelerine müdahalelerin arttığına işaret eden Dilek, “İşçi hakları konusunda, demokratikleşme yerine, baskılar artmakta, müdahaleler hat safhaya gelmektedir. Hükümet edenler, ne Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına, ne Toplu İş Sözleşmesi Yasasına, ne de kendi Anayasamıza uymakta” dedi.

Sami Dilek, Kamu-İş’in Kıbrıs sorununa siyasal bir çözüm bulunması için ağırlığını koyduğunu ve müzakere takvimlerinin belirlenerek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, egemenlik ve iki kesimlilik ilkelerine dayalı görüşlerinin dikkate alınarak seri ve etkin müzakerelerin devam ederek sonuca ulaşılmasını desteklediğini anlattı.

Geride bırakılan çok değerli 29 yıl içinde Kamu-İş ‘in yaptıklarının gurur kaynağı olduğunu dile getiren Dilek, Kamu-İş’in sendikal hakların, demokrasinin, adaletin ve insan haklarının teminatı olacağını kaydetti.

Dilek, “Sendikal hakların, Toplu İş Sözleşmelerinin ve çalışanların haklarının geriletilmemesi için gerekli çalışmaların yapılacağı duygularıyla, Sendikamızın 29’ncu kuruluş yıldönümünü en içten duygularla kutlar daha nice nice 29 yıllar dileğiyle, tüm üyelerimize esenlikler dileriz” dedi.

Kamu-İş Başkanı Dilek, ayrıca, hayatını kaybetmiş olan sendika başkanlarını ve üyelerini rahmetle andı.