Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi’ne istihdam edilecek "3. Derece İnşaat Mühendisi" için açılan münhalin sınav sonuç sıralamasında usul hatası yapıldı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, “Hata yapıldı, düzeltilecek” dedi.

Sınav sonucunda dereceye giremeyen şahıs yasa dışı bir şekilde mülakata çağrıldı, istihdam edilmeye yeterli şartları olan şahıs dışarda kaldı. Süreç sonunda hak kazanamayan kişi siyasi irade kararıyla Ulaştırma Bakanlığı'nda sözleşmeli olarak istihdam edildi.

6 kişinin istihdam edilmesi için yapılan sınavda 6'cı sırada gelenin aslında 7'ci sırada olması gerektiği bu nedenle sıralamada hata olduğu belirtilirken, 6. kişi henüz "beklemede" olmasına rağmen Ulaştırma Bakanlığı’na ‘sözleşmeli’ olarak istihdam edildi, Bakanlık açıklama yapılmayacağını kaydetti.

Kayral: “Bahsi geçen kişileri çağırıp, daha erken mezun olan kişiye yer verebileceğimizi açıklayacağım”

YENİDÜZEN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi’ne istihdam edilecek "3. Derece İnşaat Mühendisi" için açılan münhalin sınav sonuç sıralamasında yasa dışı adım atıldığı, usulsüzlük olduğu ortaya çıktı. Hak kazanamayan şahıs hak kazananlar sıralamasında gösterildi, mülakata çağrıldı, hata ortaya çıkınca süreç beklemeye alındı. Bu gelişmelerin ardından hak kazanamayan kişi Ulaştırma Bakanlığı'nda sözleşmeli olarak siyasi irade kararıyla istihdam edildi.

YENİDÜZEN'e konuşan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, “Usulsüzlük değil, hata yapıldı, düzeltilecek” dedi.

6 kişinin istihdam edilmesi için yapılan sınavda 6'cı sırada gelenin aslında 7'ci sırada olması gerektiği bu nedenle sıralamada hata olduğu ifade edilirken, 6. kişi henüz beklemede olmasına rağmen Ulaştırma Bakanlığı’na ‘sözleşmeli’ olarak istihdam edildi, Bakanlık açıklama yapılmayacağını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınav sonucunda açıklanan "kesin listede" hata olduğu belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, konunun Bakanlıkla alakalı olmadığını savunarak açıklama yapılmayacağını belirtti.

Kamil Kayral, 6. kişinin istihdamı ile ilgili bilgisi olmadığını, sözleşmeli personel istihdamına Bakanlığın karar verdiğini belirtti.

İstihdam seçim yasakları nedeniyle beklerken, Ulaştırma Bakanlığı ‘sözleşmeli’ aldı

Daha önce 2 kişilik açılan münhalin daha sonra 6'ya çıkarıldığı, sınav sonuç listesindeki hata nedeniyle yeniden 2'ye düşürüldüğü ifade edildi.

Maliye Bakanlığı'ndan istihdam sayısının 2'den 6'ya çıkarılması için gerekli 4 kişilik ek yetkinin Kamu Hizmeti Komisyonu'na iletildiği ancak sınav listesindeki sorun nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeniden 2'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Sınav sonucunda ilk 6'ya giren şahısların Kamu Hizmeti tarafından arandığı, hatta mülakata çağrıldığı ifade edildi.

Sınav sonuçlarında ilk 6'ya kalan şahısların notları ve mezuniyet tarihleri ile ilgili ortaya çıkan ve sınav sıralama sonuçlarındaki hata nedeniyle münhalin yeniden 2'ye düşürüldüğü belirtildi.

Sınav sonucunda istihdam süreci henüz tamamlanmazken konu seçim yasakları sonrasına ertelendi.

Kesin liste yayınının ardından 6 ay geçerlilik süresi olan Kamu Hizmeti Sınavlarının tamamlanması için bu süre kullanılıyor.

Öte yandan söz konusu sınavda 6'ncı gelerek itirazlara neden olan şahıs sınav süreci henüz tamamlanmamışken 25 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Ulaştırma Bakanlığı'na sözleşmeli personel olarak istihdam edildi.

Kayral: “Bahsi geçen kişileri çağırıp, daha erken mezun olan kişiye yer verebileceğimizi açıklayacağım”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan ilk önce "3. Derece İnşaat Mühendisi" için 2 kişinin atanmasına yönelik talep geldiğini, bu nedenle sınav yapıldığını söyledi.

Sınav sonrası Bakanlıktan ‘dört kişi daha’ ek personel istenmesiyle birlikte sınav sonuçlarına göre 3, 4., 5. ve 6. kişilere yer verildiğini ifade etti. Ancak 6. ve 7. kişilerin 78 puan aldığını anlatan Kayral, kurallara göre ‘daha erken mezun olan kişinin seçilmesi gerektiğini’ belirtti. Fakat açıklanan sonuçlarda, 6. sıraya fark edilmeden ‘daha geç mezun olan’ kişinin yerleştirildiğini söyleyen Kayral, “7. gelen kişi sonuçlara baktığında, 6. kişiyi tanıdığını ve kendisinden sonra mezun olduğunu fark etmiş. Bize gelerek şikayette bulundu. Bu nedenle sadece ilk iki kişi Bakanlığa gönderildi, kalan beş kişinin puanları da yakın olduğundan kendilerini çağırıp, mezuniyet tarihi kuralını anlatıp kimseye haksızlık yapılmadan aslında 7. kişinin alınması gerektiğini ve bir hata olduğunu açıklayacağım. Ancak bu arada 6. kişinin Ulaştırma Bakanlığı’na sözleşmeli olarak alınması bizim değil Bakanlığın yetkisindedir, buna biz karışamıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.