Kamu çalışanlarına HP müjdesi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu görevlileri için öngörülen 2017 ikinci dönem hayat pahalılığının ocak ayı maaşlarına yüzde 7 oranında yansıtıldığını açıkladı.

Seçimlerinden önce söz verdikleri gibi hayat pahalılığının verildiğine işaret eden Denktaş, önümüzdeki süreçte de vatandaşın yaşam standardını yükseltmek için gereken tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Serdar Denktaş kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kamu görevlileri için öngörülen 2017 ikinci dönem hayat pahalılığının ocak ayı maaşlarına yüzde 7 artış olarak yansıtıldığını belirtti.

Denktaş, “Maliye Bakanlığı olarak uzun vadeli ekonomik planlamalar yapmaya ve kalıcı bir mali sistem oluşturmaya her zaman özen gösterdik. Erken seçim kararından önce, 2018 yılı bütçesinin geçmesi gerektiğini ısrarla savunmamızın da en temel sebebi buydu” dedi.

Önümüzdeki süreçte de halka karşı her zaman dürüst olacağını kaydeden Denktaş, “Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gereken tüm önlemleri alacağız buna kimsenin şüphesi olmasın.”