CTP Milletvekili Doğuş Derya, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, KTÖS önünde yapılacak eylem için kamu çalışanlarına “eyleme katılın” çağrısı yapıldığına dikkat çekti.

Derya’nın paylaşımı şöyle;

“Bugün mecliste Barbaros Şansal ile ilgili sorduğumuz sorulara cevap vermemek için Başbakan ve İçişleri Bakanı köşe bucak saklandılar. Başbakan Yardımcısı ise "haberim olmadı" dedi. Ama bugün KTÖS önünde yapılacak şovenist eyleme katılım için kamu çalışanlarına "eyleme katılın " çağrısı yaptırıyorlar! Ülkede linç kültürünü devlet eliyle kışkırtmak budur! İnsanları sahip oldukları siyasi görüşe göre ayrıştırıp kaos yaratmak budur! Demokrasi kültürünü mahvetmek budur! Pespayeliğin daniskası!!!”