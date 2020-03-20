Kamu ambulanslarının yakıtını ALPET karşılıyor

ALPET bugünden başlayarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm ambulansların tüm yakıt giderlerini karşılama kararı aldı.

Altınbaş Petrol Ltd. (ALPET), bugünden itibaren Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı ile sürdürülen görüşmeler sonrasında, Sağlık Bakanlığı’na ait tüm ambulansların yakıt ihtiyacını, hiçbir karşılık beklemeden karşılayacaklarını bildirdi.

Sofu Altınbaş konuyla ilgili şunları ifade etti, “ Yaşanan sıkıntıları biliyor ve anlıyoruz, zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz. Sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Altınbaş ailesi olarak halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu ise sosyal sorumluluk bilincinin önemline değinerek, “Birlik ve beraberlik içinde, herkes üzerine düşeni yapıp, sorumluluk alırsa, zorlukların üstesinden daha kolay geleceğimizin bilincindeyiz” diyerek, toplumsal dayanışmaya önem vermeyi sürdüreceklerini, girişimlerinin tüm iş insanlarına örnek teşkil etmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.