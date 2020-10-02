Kamu alacaklarıyla ilgili kararnameye başvuru süresi uzatıldı

Kamu alacaklarıyla ilgili yasa gücünde kararnamenin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname, 31 Mart 2020’de yürürlüğe giren “33/2020 sayılı İtirazlı veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin dünya genelinde etkili olan Covid-19 pandemisi nedeniyle içinden geçilen toplumsal koşullar göz önünde bulundurularak başvuru süresinin uzatılmasını amaçlıyor.

Kararname uyarınca, yararlanmak isteyen yükümlüler, 31 Aralık’a kadar Vergi Dairesi’nce hazırlanan beyannameler ve formlar ile birlikte daireye başvurabilecek. Ancak belediyeler ile Vakıflar İdaresi’nin alacaklarına ilişkin yapılacak başvurular, alacağın bağlı olduğu Belediye veya Vakıflar İdaresi’nin yetkili kılacağı birimlerine yapılır.

106 ECZACI SINAVI GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Adli Eczacılık Sınavları sonucu başarılı olup kayıt olan kişiler Resmi Gazete’de yayımlandı. Listede 106 kişinin adı yer alıyor