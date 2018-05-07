Kamran Aziz’in kabri yapıldı
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ilk kadın eczacılarından ve besteci Kamran Aziz’in kabrini yaptırdı.
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ilk kadın eczacılarından ve besteci Kamran Aziz’in kabrini yaptırdı.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada, Kamran Aziz’i anma töreninde söz verdikleri üzere üstlendikleri mezar yapımının tamamlanmasının ardından, kabri ziyaret ederek bakımını yaptıkları belirtildi.
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