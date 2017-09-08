“Kampın bize faydası büyük olacak”

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü, dün Girne’de 4 günlük bir kampa başladı. Menekşe beyazlı ekip Pazar gününe kadar Rive Side Otel’de konaklayacak ve çalışmalarını Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda yapacak. Dünü akşam antrenmanı ile tamamlayan Lefke, bugün ve yarın çift idman gerçekleştirecek. Pazar günü yapacağı sabah antrenmanının ardından Lefke, 16 Ağustos Stadı’nda Gençlik Gücü ile geleneksel olarak düzenlenen “Yıltan Tağman Anı Maçı”nı oynayacak

Oktay: “Motivasyon kampımız olacak”

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Lefke Teknik Direktörü Haldun Oktay, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalardan memnun olduğunu ancak henüz istedikleri seviyeye gelemediklerini belirtti. “Bu kamp bizim motivasyon kampımız olacak” diyen Oktay, “Yapacağımız çalışmaların yanı sıra futbolcularımızla birlikte vakit geçirmek ve onlarla sosyalleşme amacındayız. Kısa bir kamp olacak ama bize faydasının büyük olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son hazırlık maçı Baf Ülkü Yurdu ile

Lefke, kampı tamamladıktan sonra Pazar günü G.Gücü ile oynayacağı Yıltan Tağman Anı Karşılaşması’nın ardından, 13 Eylül Çarşamba günü de Baf Ülkü Yurdu ile 16 Ağustos Stadı’nda son hazırlık maçını yapacak. Menekşe beyazlılar daha sonra yapacağı çalışmaları ligin ilk 4 haftalık periyoduna göre düzenleyecek.