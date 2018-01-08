Kamp zamanı

3 TAKIM ANTALYA’YA... K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami, Doğan Türk Birliği ve Cihangir ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek. Yenicami ve Doğan Türk Birliği bugün, Cihangir ise yarın Antalya’ya hareket edecek 5 TAKIM GİRNE’DE... Süper Lig ekiplerinin büyük bir bölümü ise hazırlık kamplarını Girne’de gerçekleştirecek. Türk Ocağı, Binatlı, Lefke, Merit Alsancak Yeşilova ve Gençler Birliği ikinci yarıya Girne’de hazırlanacak

YENİDÜZEN Spor Servisi

İkinci yarı hazırlıklarına bir süre önce başlayan K-Pet Süper Lig ekipleri bugünden itibaren devre arası kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. Bazı takımlar ikinci yarıya Antalya’da hazırlanacak. Ligin büyük bir bölümü ise ülkemizde yapacağı kamp çalışması ile hazırlıklarını sürdürecek.

Üç takım Antalya yolcusu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yenicami, Doğan Türk Birliği ve Cihangir, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek. Yenicami ve Doğan Türk Birliği bugün adadan ayrılacak ve 13 Ocak Cumartesi gününe kadar Antalya’da çalışmalarını gerçekleştirecek. Cihangir ise yarın Antalya’ya hareket edecek. Mesarya ekibi 16 Ocak Salı günü adaya geri dönüş yapacak.

Girne’ye yoğun ilgi

Süper Lig’in büyük bir bölümü ise kamp çalışmalarını Girne’de sürdürecek. Türk Ocağı 10-14 Ocak tarihlerinde Malpas’ta kampa girmeyi planlarken, Binatlı da bugünden Cuma gününe kadar Pia Bella’da kamp çalışması gerçekleştirecek. Lefke ise 15-19 Ocak tarihleri arasında Malpas’ta olacak. Merit Alsancak Yeşilova 15-21 Ocak tarihlerinde Merit Otel’de kamp gerçekleştierecek. Ligin İskele bölgesi ekibi Gençler Birliği de 12 Ocak Cuma günü Acapulco Otel’de kampa girecek ve beş günlük bir kamp gerçekleştirecek.

Doğu bölgesini tercih edenler

Devre arasında adanın doğu bölgesini tercih eden ekipler de oldu. Mağusa Türk Gücü bugünden itibaren Cuma gününe kadar ikinci yarıya Dipkarpaz’da hazırlanacak. Ozanköy de Kaya Artemis’te konaklayarak ikinci yarıya hazırlanacak.

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta kalacak ekipler

Devre arası hazırlık kampını Lefkoşa ve Güzelyurt’ta yapacak olan Süper Lig ekipleri de söz konusu. GAÜ Çetinkaya yarından itibaren Lefkoşa Merit Otel’de kampa girerek Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek. Küçük Kaymaklı da bugünden itibaren Cuma gününe kadar Golden Tulip Otel’de konaklayacak. Baf Ülkü Yurdu ise Güzelyurt’ta konaklayarak ikinci yarıya bölgesinde hazırlanacak.

G.Gücü kamp yapmayacak

K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Gençlik Gücü ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde kamp çalışması yapmayacak. Yeşil beyazlılar bu haftayı çift idmanla geçirerek ikinci yarıya hazırlanacak. Yeni Boğaziçi’nin kamp yapma planları var ancak doğu bölgesi ekibi henüz kamp yeri ve tarihini netleştirmiş değil. Yalova ise kendi tesislerinde ikinci yarıya hazırlanarak kamp gerçekleştirmeyecek.