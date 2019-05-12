Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kamp kabusa döndü
Kamp kabusa döndü

Kamp kabusa döndü

Yüzmek için Geçitköy Barajı'na girdi, boğuldu

A+A-

 

Geçitköy Barajına kamp için giden 24 yaşındaki Nijerya uyruklu Kubiat Abasi Okon, yüzmek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.

25 kişilik arkadaş grubuyla birlikte olan Okon, saat 09.00 sıralarında baraja girmesinin ardından, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları, Okon’dan haber alamayınca polis ekiplerine haber verdi.

 

Saatlerce arama yapıldı…

Okon’u bulmak için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından barajda saatlerce arama çalışma yapıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu saat 12.45 sıralarında Okon'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

bogulma-gecitkoy.jpg

 

Eşyaları kaldı…

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olan Okon’un ölümü, arkadaşlarını yasa boğdu.

Okon’un ardından geriye gölet kenarındaki eşyaları kaldı.

Fotoğraflar: Dila ŞİMŞEK-TAK

Bu haber toplam 405 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
24 yaşındaki genç gölette boğuldu24 yaşındaki genç gölette boğulduGeçitköy Barajına yüzmek için giren 24 yaşındaki Nijeryalı genç boğuldu. 