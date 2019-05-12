Kamp kabusa döndü

Geçitköy Barajına kamp için giden 24 yaşındaki Nijerya uyruklu Kubiat Abasi Okon, yüzmek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.

25 kişilik arkadaş grubuyla birlikte olan Okon, saat 09.00 sıralarında baraja girmesinin ardından, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları, Okon’dan haber alamayınca polis ekiplerine haber verdi.

Saatlerce arama yapıldı…

Okon’u bulmak için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından barajda saatlerce arama çalışma yapıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu saat 12.45 sıralarında Okon'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Eşyaları kaldı…

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olan Okon’un ölümü, arkadaşlarını yasa boğdu.

Okon’un ardından geriye gölet kenarındaki eşyaları kaldı.

Fotoğraflar: Dila ŞİMŞEK-TAK