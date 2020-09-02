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 “Kamp-Der mühürlendi, karavanlar da mühürlenecek”

 “Kamp-Der mühürlendi, karavanlar da mühürlenecek”

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Yeni Boğaziçi Bölgesi’ndeki Kamp-Der binasının mühürlendiğini açıkladı

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Yeni Boğaziçi’de bulunan karavan bölgesinde “dernek binası” yasal sürenin dolduğu gerekçesiyle dün zabıta tarafından mühürlendi.

YENİDÜZEN’e konuşan Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yasal sürenin dolduğunu, daha önce verilen ihtarnamelere uyulmadığını aktararak mühürlemeye başladıklarını söyledi. Ssadece Kamp-Der binasının mühürlendiğini belirten Zurnacılar, önümüzdeki günlerde karavanlar için de ihtarnameler yapılacağını, bunlara uyulmaması durumunda 15 gün içerisinde karavanların da mühürleneceğini sözlerine ekledi.

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