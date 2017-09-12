Kamp deneyimlerini anlattılar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, İzmir’de 13-19 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Uzay Kampı’na katılan 17 öğrenciyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye’deki kurumlar arasında yaptıkları işbirliği neticesinde birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Bu projelerden birinin de Uluslararası Uzay Kampı olduğunu söyleyen Berova, böylesi projelerin öğrenciler için motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi.

Berova ayrıca kampa katılan öğrencilerin hem Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelen öğrencilerle kaynaşma fırsatı bulduklarını hem de kamp sırasında katıldıkları aktiviteler ile hayatları boyunca unutamayacakları deneyimler elde ettiklerini söyledi.

Öğrencilerimizin eğitimlerine daha fazla katkı konulabilmesi ve böylesi projelerin devam edebilmesi adına gerekli çalışmaların yapılacağını da söyleyen Berova, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

6 gün süren kamp boyunca edindikleri deneyimlerini Bakan Berova’ya anlatan öğrenciler ise uzay hakkında birçok bilgi edindiklerini, birçok similatör aktivitelerine katılma fırsatı bulduklarını belirttiler.