Kamil Saldun: Her şeyi bırakıp sevdiğim işi yaptım

(Film yönetmeni ve senarist)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Narsist değilim ama kâmil bir insan olduğumu söyleyebilirim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ressam olurdum. Çocukken yanlış bir toplumda dünyaya geldiğimi anlayıp bıraktım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yazdığım hikâyelerdeki kişilerin karakterleri. Çünkü empati diye bir şey yok ve ilham almak için onların gerçek hayattaki ikizlerini bulmak zorundasın.

Kayıtsız kalamadığım şey… Önyargı ve ayrımcılık.

En büyük pişmanlığım… Daha çok dil öğrenmemek. Kendim gibi insanların en büyük derdi iletişim.

En büyük sevincim… Sevgilimle olan ortak yanımız. Kıbrıs hikayelerinden ilham alıp sanatsal filmler yapmak.

Hayatımın dönüm noktası… Her şeyi bırakıp sevdiğim işi yaptım ve hayat olumlu yönde değişti.

Beni en çok etkileyen yazar… Michio Kaku. Fizik ve yapay zeka ile ilgili araştırma ve açıklamalarından etkilendim.

Başucumdaki kitap…Doğan Cüceloğlu’nun yazdığı İnsan insana.

En keyif aldığım müzik insanı… Sting ve Stevie Wonder. Athena grubunu da severim.

En son izlediğim film…Joon Ho Bong’un yönettiği ‘Mother’.

Kendim için son aldığım şey… Yatak. İnsanın kendisine alabileceği en iyi hediye konforlu bir uyku ortamı.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Askeri üniformalar.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Akşam yemeği ve kahve.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok zor ama vegan olmak.

Kendimde beğendiğim özellik… Her şeyin olurunu bulmak.

Olmasa da olur… Dinler, silahlar, sınırlar ve bayraklar.

Olmazsa olmaz… Sanat ve tabiat.

En iyi yaptığım yemek… Fırında patates ve pilav.

Hayalimdeki dünyada… Adalet var. Para ve savaşlar yok.

Aşk benim için… Yaşam ve ölüm arasındaki heyecandır.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Adaşı olduğum dedemin dedesi.

Görmek istediğim yer… Havası sıcak, denizi ve yemekleri güzel olan her yer.

Mutlaka yapmak istediğim… Şarkı yazmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Ben, tıpkı sizler gibi varlık ile yokluk arasında yaşayan canlılardan biriyim. Şimdilik hepimize yeter olan dünya gezegeninde yaşıyorum ve var olduğumu sadece şu andaki yaşamım boyunca hissedeceğime inanıyorum. Yaşamın ve tabiatın değerini bildiğim için bilincimde olan ve göreceli olduğunu kavradığım, zaman algısını uzatmaya çalışıyorum. Bu zaman dilimi içerisinde öğrendiğim sevgi, aşk, barış, kardeşlik, yardım, paylaşım, benim için hayatın temelini oluşturan en güzel kavramlardır.